لقاء علمي بين جامعة دمشق والبورد العربي لتعزيز جودة ‏التدريب الطبي

‏دمشق-سانا

‏نظم المجلس العربي للاختصاصات الصحية، لقاءً علمياً عبر ‏تقنية الاتصال المرئي بين أساتذة من كلية الطب البشري بجامعة ‏دمشق وممثلي هيئة البورد العربي، بهدف دعم تدريب الطلاب ‏السوريين وتأهيلهم لامتحانات البورد، وذلك في مقر المجلس ‏بدمشق‎.‎

‏وأوضحت جامعة دمشق عبر قناتها على التلغرام أمس السبت، ‏أن اللقاء تناول معايير الجودة والحوكمة، وأساليب التقييم، ‏وجودة واعتمادية المخرجات الأكاديمية في برامج الدراسات ‏العليا بكلية الطب، والقياسات المتعلقة بالامتحانات‎.‎

‏وشارك في اللقاء من جامعة دمشق ممثلة سوريا في البورد ‏العربي الدكتورة سلوى الشيخ، ونائب رئيس المجلس العلمي ‏لاختصاص الأمراض الباطنة الدكتور يونس قبلان، وعميد كلية ‏الطب البشري الدكتور صبحي البحري، ومن البورد العربي ‏مدير دائرة القياس والتقويم الدكتور صبيح مشهداني، والأمين ‏العام المساعد الدكتور جواد الشريف‎.‎

‏ويعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية هيئة علمية مهنية ‏عربية أسست من قبل مجلس وزراء الصحة العرب تحت مظلة ‏جامعة الدول العربية في عام 1978، ومقره الدائم في دمشق، ‏وله دور محوري في اعتماد البرامج التخصصية، وتوحيد ‏المعايير التدريبية، وتنظيم امتحانات البورد العربي، والإشراف ‏على برامج التدريب الطبي، بما يسهم في تأهيل الكفاءات ‏الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز التكامل ‏الصحي العربي‎.‎