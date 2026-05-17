لقاء علمي بين جامعة دمشق والبورد العربي لتعزيز جودة ‏التدريب الطبي

دمشق-سانا
نظم المجلس العربي للاختصاصات الصحية، لقاءً علمياً عبر تقنية الاتصال المرئي بين أساتذة من كلية الطب البشري بجامعة دمشق وممثلي هيئة البورد العربي، بهدف دعم تدريب الطلاب السوريين وتأهيلهم لامتحانات البورد، وذلك في مقر المجلس بدمشق.
وأوضحت جامعة دمشق عبر قناتها على التلغرام أمس السبت، أن اللقاء تناول معايير الجودة والحوكمة، وأساليب التقييم، وجودة واعتمادية المخرجات الأكاديمية في برامج الدراسات العليا بكلية الطب، والقياسات المتعلقة بالامتحانات.
وشارك في اللقاء من جامعة دمشق ممثلة سوريا في البورد العربي الدكتورة سلوى الشيخ، ونائب رئيس المجلس العلمي لاختصاص الأمراض الباطنة الدكتور يونس قبلان، وعميد كلية الطب البشري الدكتور صبحي البحري، ومن البورد العربي مدير دائرة القياس والتقويم الدكتور صبيح مشهداني، والأمين العام المساعد الدكتور جواد الشريف.
ويعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية هيئة علمية مهنية عربية أسست من قبل مجلس وزراء الصحة العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية في عام 1978، ومقره الدائم في دمشق، وله دور محوري في اعتماد البرامج التخصصية، وتوحيد المعايير التدريبية، وتنظيم امتحانات البورد العربي، والإشراف على برامج التدريب الطبي، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز التكامل الصحي العربي.