نقل دمشق تنفي حصر تسديد الرسوم بمركز الدفع الإلكتروني

دمشق-سانا ‏

أكدت مديرية نقل دمشق أن ما يتم تداوله حول منع المراجعين من تسديد رسوم معاملاتهم عبر حساباتهم المصرفية وحصر الدفع ‏بمركز الدفع الإلكتروني، غير صحيح جملةً وتفصيلاً.‏

وأوضحت المديرية، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن بإمكان كل مواطن يمتلك حساب دفع إلكتروني تسديد رسوم ‏معاملته الشخصية وفق الأصول، شريطة استخدام الحساب حصراً لمعاملات صاحبه، بما يسهم في الحد من حالات الاستغلال ‏أو التجاوز.‏

ودعت المراجعين إلى فتح حسابات مصرفية مخصصة للدفع الإلكتروني، بما يتيح لهم تسديد رسوم معاملاتهم بصورة مباشرة، ‏ويسهم في تبسيط الإجراءات والحد من الاعتماد على السماسرة ومعقبي المعاملات.‏

إجراءات لحماية المراجعين من الاستغلال

وبيّنت المديرية أن تنظيم آلية الدفع جاء بعد ورود شكاوى من مواطنين بشأن استغلال بعض السماسرة ومعقبي المعاملات، ‏إضافة إلى رصد حالات أُبلغ فيها مراجعون بأن رسوم معاملاتهم سُددت، في حين لم تصل المبالغ إلى حساب المديرية.‏

وأهابت بالمواطنين تسديد الرسوم بأنفسهم كلما أمكن، والاحتفاظ بإيصالات الدفع والتأكد من إتمام عملية التسديد أصولاً، مؤكدة ‏أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية حقوقهم ومنع أي تلاعب أو تحصيل غير مشروع.‏

وقال مدير مديرية نقل دمشق مأمون عبد الغني، في تصريح لـ سانا: إن المديرية حريصة على تنظيم آلية تسديد الرسوم إلكترونياً، ‏بما يحفظ حقوق المواطنين ويحميهم من الاستغلال.‏

تنظيم تسديد الرسوم يحد من السماسرة ‏

وأوضح عبد الغني أن المواطن الذي يمتلك حساب دفع إلكتروني يستطيع تسديد رسوم معاملته الشخصية مباشرة وفق الأصول، ‏داعياً المراجعين إلى الاعتماد على الدفع الشخصي والاحتفاظ بإيصالات التسديد، بما يحد من تدخل السماسرة ومعقبي المعاملات ‏ويمنع حالات التلاعب أو التحصيل غير المشروع.‏

وكان مدير النقل في محافظة دمشق مأمون عبد الغني كشف أن المديرية أنجزت، خلال شهر تموز الماضي، 47 ألفاً و993 ‏معاملة، محققةً إيرادات بلغت 199 مليوناً و19015 ليرة سورية، وذلك في إطار مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، وإنجاز ‏معاملاتهم، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.‏