نقل دمشق تنفي حصر تسديد الرسوم بمركز الدفع الإلكتروني

دمشق-سانا
أكدت مديرية نقل دمشق أن ما يتم تداوله حول منع المراجعين من تسديد رسوم معاملاتهم عبر حساباتهم المصرفية وحصر الدفع بمركز الدفع الإلكتروني، غير صحيح جملةً وتفصيلاً.
وأوضحت المديرية، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن بإمكان كل مواطن يمتلك حساب دفع إلكتروني تسديد رسوم معاملته الشخصية وفق الأصول، شريطة استخدام الحساب حصراً لمعاملات صاحبه، بما يسهم في الحد من حالات الاستغلال أو التجاوز.
ودعت المراجعين إلى فتح حسابات مصرفية مخصصة للدفع الإلكتروني، بما يتيح لهم تسديد رسوم معاملاتهم بصورة مباشرة، ويسهم في تبسيط الإجراءات والحد من الاعتماد على السماسرة ومعقبي المعاملات.
إجراءات لحماية المراجعين من الاستغلال
وبيّنت المديرية أن تنظيم آلية الدفع جاء بعد ورود شكاوى من مواطنين بشأن استغلال بعض السماسرة ومعقبي المعاملات، إضافة إلى رصد حالات أُبلغ فيها مراجعون بأن رسوم معاملاتهم سُددت، في حين لم تصل المبالغ إلى حساب المديرية.
وأهابت بالمواطنين تسديد الرسوم بأنفسهم كلما أمكن، والاحتفاظ بإيصالات الدفع والتأكد من إتمام عملية التسديد أصولاً، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية حقوقهم ومنع أي تلاعب أو تحصيل غير مشروع.
وقال مدير مديرية نقل دمشق مأمون عبد الغني، في تصريح لـ سانا: إن المديرية حريصة على تنظيم آلية تسديد الرسوم إلكترونياً، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحميهم من الاستغلال.
تنظيم تسديد الرسوم يحد من السماسرة
وأوضح عبد الغني أن المواطن الذي يمتلك حساب دفع إلكتروني يستطيع تسديد رسوم معاملته الشخصية مباشرة وفق الأصول، داعياً المراجعين إلى الاعتماد على الدفع الشخصي والاحتفاظ بإيصالات التسديد، بما يحد من تدخل السماسرة ومعقبي المعاملات ويمنع حالات التلاعب أو التحصيل غير المشروع.
وكان مدير النقل في محافظة دمشق مأمون عبد الغني كشف أن المديرية أنجزت، خلال شهر تموز الماضي، 47 ألفاً و993 معاملة، محققةً إيرادات بلغت 199 مليوناً و19015 ليرة سورية، وذلك في إطار مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، وإنجاز معاملاتهم، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.