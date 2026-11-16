‏«أوراق حمصية».. أمسية ‏تستحضر ذاكرة المدينة وتنوع تجاربها الشعرية

حمص-سانا‏

احتضنت قاعة سامي الدروبي في المركز الثقافي بمدينة حمص، اليوم الأحد، أمسية شعرية بعنوان «أوراق حمصية»، ‏بمشاركة ستة شعراء من أبناء المحافظة، قدموا قراءات عكست تنوع تجاربهم وأساليبهم الأدبية، وذلك ضمن فعاليات ‏أسبوع الكتاب.‏

وشارك في الأمسية، التي نظمتها مديرية الثقافة في حمص، الشعراء كمال الدين الخطيب، وحسن علي، وقمر الجاسم، ‏ونادر عروق، وحسام رمضون، وعبد المجيد قرنداش، حيث استحضرت نصوصهم تاريخ المدينة وملامحها الإنسانية ‏والحضارية، وتناولت موضوعات الانتماء والذاكرة والهوية.‏

أصوات شعرية تحتفي بالانتماء والهوية

وأوضح مدير المجمع الثقافي وأحد منظمي الفعالية حسام رمضون، لـ سانا، أن الأمسية تأتي في إطار الاحتفاء بأسبوع ‏الكتاب، وتجمع نخبة من شعراء حمص على اختلاف تجاربهم وأساليبهم، بهدف إحياء حضور الإلقاء الشعري المباشر ‏وتعزيز مكانته لدى الجمهور، بالتوازي مع الاحتفاء بالكتاب المقروء.‏

وأشار رمضون إلى أن النصوص المقدمة لم تُقيَّد بموضوعات محددة مسبقاً، بل تناولت في معظمها الانتماء والذاكرة ‏الحمصية والتغني بالمكان والهوية، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تتيح التواصل المباشر بين المبدعين والجمهور والنقاد، ‏وتمنح الشعراء فرصة للتفاعل مع المتلقين واختبار أثر نصوصهم، ما يسهم في تنشيط الحراك الثقافي المحلي وحفظ ‏الذاكرة الأدبية للمدينة.‏

أسبوع الكتاب.. أنشطة فكرية وأدبية للأطفال

من جهته، أوضح مدير دائرة الفعاليات في مديرية ثقافة حمص مهند دياب أن برنامج أسبوع الكتاب يتضمن مجموعة ‏من الأنشطة الفكرية والأدبية، تشمل ندوة حول مستقبل الكتاب والنشر في سوريا، ومحاضرات تتناول أولويات المثقف ‏في سوريا الجديدة وعبقرية التأليف عند العرب، إلى جانب لقاءات حول أثر الكتابة والقراءة في حياة الإنسان.‏

وأضاف أن البرنامج يضم أمسيات شعرية وورشات لتعليم كتابة القصة وفنون الحكواتي، فضلاً عن معرض لكتاب ‏الطفل وأنشطة تفاعلية للصغار، تتضمن القراءة الجماعية ورسم القصص ومسرح العرائس.‏

وأكد دياب أهمية هذه الفعاليات في تنشيط المشهد الثقافي الحمصي، وإحياء حضور الكلمة المسموعة والمقروءة، ‏وتوثيق الذاكرة الأدبية للمدينة، وتعزيز التفاعل بين المبدعين والجمهور.‏

وتأتي أمسية “أوراق حمصية” ضمن الفعاليات الرامية إلى دعم التجارب الشعرية المحلية، وتعزيز حضور القصيدة في ‏الفضاء الثقافي العام، وربط الإبداع الأدبي بذاكرة المكان والإنسان.‏