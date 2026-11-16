‏«أوراق حمصية».. أمسية ‏تستحضر ذاكرة المدينة وتنوع تجاربها الشعرية

حمص-سانا
احتضنت قاعة سامي الدروبي في المركز الثقافي بمدينة حمص، اليوم الأحد، أمسية شعرية بعنوان «أوراق حمصية»، بمشاركة ستة شعراء من أبناء المحافظة، قدموا قراءات عكست تنوع تجاربهم وأساليبهم الأدبية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الكتاب.
وشارك في الأمسية، التي نظمتها مديرية الثقافة في حمص، الشعراء كمال الدين الخطيب، وحسن علي، وقمر الجاسم، ونادر عروق، وحسام رمضون، وعبد المجيد قرنداش، حيث استحضرت نصوصهم تاريخ المدينة وملامحها الإنسانية والحضارية، وتناولت موضوعات الانتماء والذاكرة والهوية.
أصوات شعرية تحتفي بالانتماء والهوية
وأوضح مدير المجمع الثقافي وأحد منظمي الفعالية حسام رمضون، لـ سانا، أن الأمسية تأتي في إطار الاحتفاء بأسبوع الكتاب، وتجمع نخبة من شعراء حمص على اختلاف تجاربهم وأساليبهم، بهدف إحياء حضور الإلقاء الشعري المباشر وتعزيز مكانته لدى الجمهور، بالتوازي مع الاحتفاء بالكتاب المقروء.
وأشار رمضون إلى أن النصوص المقدمة لم تُقيَّد بموضوعات محددة مسبقاً، بل تناولت في معظمها الانتماء والذاكرة الحمصية والتغني بالمكان والهوية، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تتيح التواصل المباشر بين المبدعين والجمهور والنقاد، وتمنح الشعراء فرصة للتفاعل مع المتلقين واختبار أثر نصوصهم، ما يسهم في تنشيط الحراك الثقافي المحلي وحفظ الذاكرة الأدبية للمدينة.
أسبوع الكتاب.. أنشطة فكرية وأدبية للأطفال
من جهته، أوضح مدير دائرة الفعاليات في مديرية ثقافة حمص مهند دياب أن برنامج أسبوع الكتاب يتضمن مجموعة من الأنشطة الفكرية والأدبية، تشمل ندوة حول مستقبل الكتاب والنشر في سوريا، ومحاضرات تتناول أولويات المثقف في سوريا الجديدة وعبقرية التأليف عند العرب، إلى جانب لقاءات حول أثر الكتابة والقراءة في حياة الإنسان.
وأضاف أن البرنامج يضم أمسيات شعرية وورشات لتعليم كتابة القصة وفنون الحكواتي، فضلاً عن معرض لكتاب الطفل وأنشطة تفاعلية للصغار، تتضمن القراءة الجماعية ورسم القصص ومسرح العرائس.
وأكد دياب أهمية هذه الفعاليات في تنشيط المشهد الثقافي الحمصي، وإحياء حضور الكلمة المسموعة والمقروءة، وتوثيق الذاكرة الأدبية للمدينة، وتعزيز التفاعل بين المبدعين والجمهور.
وتأتي أمسية “أوراق حمصية” ضمن الفعاليات الرامية إلى دعم التجارب الشعرية المحلية، وتعزيز حضور القصيدة في الفضاء الثقافي العام، وربط الإبداع الأدبي بذاكرة المكان والإنسان.