الطوارئ تحذر من كتلة حارة تؤثر على سوريا بدءاً من الخميس ‏

دمشق-سانا
حذرت وزارة الطوارئ وإدارة والكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو البلاد اعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق لـ20 آب الجاري، لتفرض طقساً صيفياً حاراً على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة ستصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالتراجع يوم الأحد 23 آب، دون أن تصل درجات الحرارة إلى قيم تُصنّف كموجة حر صريحة.
إرشادات الوقاية والسلامة
ودعت الوزارة إلى اتباع عدد من الإرشادات للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة، ومنها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، الممتدة من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، والإكثار من شرب المياه، والتقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية.
وأكدت أهمية التقليل من تناول الأطعمة الدسمة، والتأكد من سلامة الأطعمة التي تفسد بشكل سريع ومن مصادر الطعام والابتعاد عن الأغذية المكشوفة، داعية إلى الالتزام بالامتناع عن إشعال النيران في الحقول الزراعية والمناطق الحراجية والغابات وقرب الخيم، وعن ترك المواد القابلة للاشتعال تحت أشعة الشمس المباشرة.
وشددت على الامتناع عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وقرب الأعشاب اليابسة وفي المناطق الحراجية ومناطق الغابات، والتأكد من التوصيلات الكهربائية خاصة منظومات الطاقة الشمسية، محذرة من الأفاعي والعقارب في المناطق الحراجية والحقول الزراعية.
تجنب التنقل والسفر الطويل خلال أوقات الذروة
وأشارت إلى تجنب التنقل والسفر الطويل بين المناطق خلال أوقات الذروة، مع ضرورة وجود أسطوانة إطفاء حريق صالحة للاستعمال وسهولة الوصول لها في السيارات، والامتناع عن ترك أشخاص، حيوانات اليفة، أطعمة، مواد قابلة للاشتعال في السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس، والتي تؤدي إلى أضرار كبير.
ونبّهت إلى ضرورة الامتناع عن السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك كالسدود والبحيرات وأقنية الري والأنهار كون جميعها خطرة وغير مخصصة للسباحة، مع ضرورة وجود معدات الأمن والسلامة كطوق نجاة وحبل مساعد أثناء السباحة في الأماكن المخصصة.
وأشارت إلى أهمية وضع أوعية ماء نظيفة على الشرفات وفي الأماكن التي ترتادها الحيوانات البرية كالطيور والقطط لتجنب نفوقها، إضافة لعدم طردها من الظل.
وكانت البلاد تعرضت في الحادي عشر من شهر آب الجاري لكتلة هوائية حارة، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها، ولا سيما في المناطق الداخلية والشرقية ومنطقة الجزيرة، قبل أن تنخفض تدريجياً خلال الأيام التالية.
وتسعى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بشكل مستمر إلى نشر التوعية بمخاطر التعرض لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة في فصل الصيف، وذلك عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما ينسجم مع خطة عملها في الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الحالة الجوية وغيرها، وضمان حماية الأفراد.