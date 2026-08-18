الطوارئ تحذر من كتلة حارة تؤثر على سوريا بدءاً من الخميس ‏

دمشق-سانا‏

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة والكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو البلاد اعتباراً من يوم الخميس ‏المقبل الموافق لـ20 آب الجاري، لتفرض طقساً صيفياً حاراً على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة ستصبح أعلى من معدلاتها ‏بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالتراجع ‏يوم الأحد 23 آب، دون أن تصل درجات الحرارة إلى قيم تُصنّف كموجة حر صريحة.‏

إرشادات الوقاية والسلامة ‏

ودعت الوزارة إلى اتباع عدد من الإرشادات للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة، ومنها تجنب التعرض ‏المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، الممتدة من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، والإكثار ‏من شرب المياه، والتقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية. ‏

وأكدت أهمية التقليل من تناول الأطعمة الدسمة، والتأكد من سلامة الأطعمة التي تفسد بشكل سريع ومن ‏مصادر الطعام والابتعاد عن الأغذية المكشوفة، داعية إلى الالتزام بالامتناع عن إشعال النيران في الحقول ‏الزراعية والمناطق الحراجية والغابات وقرب الخيم، وعن ترك المواد القابلة للاشتعال تحت أشعة ‏الشمس المباشرة.‏

وشددت على الامتناع عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وقرب الأعشاب اليابسة وفي المناطق ‏الحراجية ومناطق الغابات، والتأكد من التوصيلات الكهربائية خاصة منظومات الطاقة الشمسية، محذرة من ‏الأفاعي والعقارب في المناطق الحراجية والحقول الزراعية.‏

تجنب التنقل والسفر الطويل خلال أوقات الذروة

وأشارت إلى تجنب التنقل والسفر الطويل بين المناطق خلال أوقات الذروة، مع ضرورة وجود أسطوانة ‏إطفاء حريق صالحة للاستعمال وسهولة الوصول لها في السيارات، والامتناع عن ترك أشخاص، حيوانات ‏اليفة، أطعمة، مواد قابلة للاشتعال في السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس، والتي تؤدي إلى أضرار كبير.‏

ونبّهت إلى ضرورة الامتناع عن السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك كالسدود والبحيرات وأقنية ‏الري والأنهار كون جميعها خطرة وغير مخصصة للسباحة، مع ضرورة وجود معدات الأمن والسلامة ‏كطوق نجاة وحبل مساعد أثناء السباحة في الأماكن المخصصة.‏

وأشارت إلى أهمية وضع أوعية ماء نظيفة على الشرفات وفي الأماكن التي ترتادها الحيوانات البرية ‏كالطيور والقطط لتجنب نفوقها، إضافة لعدم طردها من الظل.‏

وكانت البلاد تعرضت في الحادي عشر من شهر آب الجاري لكتلة هوائية حارة، أدت إلى ارتفاع درجات ‏الحرارة لتتجاوز معدلاتها، ولا سيما في المناطق الداخلية والشرقية ومنطقة الجزيرة، قبل أن تنخفض ‏تدريجياً خلال الأيام التالية. ‏

وتسعى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بشكل مستمر إلى نشر التوعية بمخاطر التعرض لأشعة الشمس ‏خلال أوقات الذروة في فصل الصيف، وذلك عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما ‏ينسجم مع خطة عملها في الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الحالة الجوية وغيرها، وضمان حماية ‏الأفراد. ‏