نقابة المهندسين تدعو الشركات والمكاتب الهندسية العربية والأجنبية المرخصة بسوريا للتسجيل لديها

دمشق-سانا‏

دعت نقابة المهندسين السوريين الشركات والمكاتب الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية العاملة داخل ‏سوريا إلى ضرورة الالتزام بقرار النقابة رقم (3) لعام 2026 الناظم لعملها، بعد مصادقة وزارة الأشغال ‏العامة والإسكان عليه.

وينص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، على أن تسجل الشركات والمكاتب الهندسية ‏الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سوريا وفق أحكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها ‏الاعتبارية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، ولا يعتبر تسجيل الشركة أو المكتب تسجيلاً للعاملين ‏فيهما.

ويقدم طالب التسجيل بحسب القرار، طلباً وفقاً لنموذج معتمد متضمناً: (اسم الشركة أو المكتب، والعنوان، ‏وأسماء المشاركين فيها، واسم المفوض بالتوقيع عنها، مع الوضع المهني، والمهام التي قام بها كل منهم، ‏مرفقاً بالوثائق التالية:

‏1. عقد تأسيس الشركة أو المكتب‏.

‏2. التسجيل لدى وزارة الاقتصاد والصناعة بالنسبة للشركات بعد الحصول على موافقة نقابة المهندسين.

‏3. وثيقة تسجيل المفوض بالتوقيع من فرع النقابة، وبراءة ذمة تجاه الخزانة والنقابة.

‏4. إيصال من محاسبة الفرع يشعر بتسديد رسوم التسجيل‏.

‏5. وثيقة ملكية أو عقد إيجار لعقار بمساحة مناسبة تحدد بقرار من مجلس النقابة بالنسبة لكل فرع.

وأشار القرار إلى أن عمل الشركات والمكاتب المذكورة يتم من خلال التعاقد أو التآلف مع إحدى الشركات ‏أو المكاتب الهندسية الاستشارية المحلية حسب الاتفاق بين الطرفين، حيث تُسجل في السجل الخاص ‏المفتوح لهذه الغاية في نقابة المهندسين.

وحدد قرار النقابة رسمي التسجيل للمرة الأولى بـ 3000 دولار أمريكي والتجديد السنوي بـ 1000 دولار ‏أمريكي للنقابة المركزية، على أن يدخل النظام حيز التنفيذ من تاريخ تصديقه.

إطار تنظيمي مرن وبيئة عمل متوازنة

وأوضح نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي في تصريح لمراسلة سانا، أن القرار يضع ‏إطاراً تنظيمياً مرناً ومحكماً يحدد آليات تسجيل هذه الشركات وشروط ممارسة نشاطها المهني.

وأكد حاج علي، أن الهدف الأساسي من القرار هو إيجاد بيئة عمل متوازنة تضمن تيسير استثمارات ‏الشركات الخارجية، وتصون في الوقت ذاته حقوق ومكتسبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية ‏المحلية الشريكة.

وبيّن أن هذا الإجراء جاء بناءً على قرار المجلس المركزي لنقابة المهندسين، حيث تم رفعه إلى وزارة ‏الأشغال العامة والإسكان التي أقرّته بدورها ليدخل حيز التعميم والتنفيذ.

وأشار إلى أن النقابة تتجه حالياً لإلزام كافة الشركات العربية والدولية الكبرى بالتسجيل الأصولي لدى نقابة ‏المهندسين السوريين كشرط أساسي ورئيسي لاعتماد دراساتهم ومخططاتهم الهندسية في مشاريع التطوير ‏العقاري داخل البلاد.

وكانت نقابة المهندسين دعت في الـ 10 من شهر حزيران الماضي، المكاتب الهندسية الاستشارية في جميع ‏المحافظات إلى استكمال إجراءات التقييم، وتجديد التراخيص وفق القرار رقم 84 لعام 2015، لضمان ‏جاهزيتها الفنية والبشرية لمواكبة متطلبات مرحلة إعادة البناء والإعمار التي تشهدها البلاد.