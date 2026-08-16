بدء تأهيل طريق الحراك–ناحتة بريف درعا بطول 4 كيلومترات

IMG 7786 1 بدء تأهيل طريق الحراك–ناحتة بريف درعا بطول 4 كيلومترات

درعا-سانا

بدأت مديرية الخدمات في درعا صباح اليوم الأحد أعمال تأهيل وصيانة إسعافية لطريق الحراك–ناحتة في الريف الشرقي للمحافظة، بطول يقارب أربعة كيلومترات، بهدف تحسين واقع الطريق، وتسهيل حركة الأهالي والمركبات.

وأكد المشرف على أعمال التأهيل من مديرية الخدمات يوسف الحسين لـ سانا، أن الأعمال تشمل تزفيت المناطق المتضررة على كامل الطريق الواصل بين بلدتي الحراك وناحتة، وصولاً إلى تقاطع الطريق مع الجزيرة الوسطية في الحراك.

وأشار الحسين، إلى أن تنفيذ الأعمال يجري بالإمكانات الذاتية لمديرية الخدمات، من خلال مجبلها وآلياتها وكوادرها الفنية، وبمتابعة من مدير الخدمات الفنية في المحافظة.

وتأتي الأعمال ضمن خطة لإصلاح وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية في المحافظة، وتحسين واقع البنية التحتية والخدمات المقدمة للأهالي، ولا سيما أن طريق الحراك-ناحتة يعد من الطرق الحيوية التي تربط مدينة الحراك ببلدة ناحتة والقرى المحيطة، وتخدم الحركة السكانية والاقتصادية والزراعية في المنطقة.

IMG 7758 scaled بدء تأهيل طريق الحراك–ناحتة بريف درعا بطول 4 كيلومترات
IMG 7766 1 scaled بدء تأهيل طريق الحراك–ناحتة بريف درعا بطول 4 كيلومترات
IMG 7773 scaled بدء تأهيل طريق الحراك–ناحتة بريف درعا بطول 4 كيلومترات
IMG 7831 scaled بدء تأهيل طريق الحراك–ناحتة بريف درعا بطول 4 كيلومترات
IMG 7848 scaled بدء تأهيل طريق الحراك–ناحتة بريف درعا بطول 4 كيلومترات
IMG 7864 scaled بدء تأهيل طريق الحراك–ناحتة بريف درعا بطول 4 كيلومترات
IMG 7877 scaled بدء تأهيل طريق الحراك–ناحتة بريف درعا بطول 4 كيلومترات
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