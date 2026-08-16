الموارد المائية توضح ما أنجزته في خطتها ‏للنصف الأول لعام 2026 ‏

دمشق-سانا
أنجزت الهيئة العامة للموارد المائية في وزارة الطاقة خطتها للنصف الأول من العام الجاري، متضمنة برنامج عمل شمل توسيع مساحات مروية، وتأهيل بنى تحتية في مختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن جهودها وخططها لتعزيز الأمن المائي ودعم الإنتاج الزراعي واستدامة الموارد.
وأوضح مدير عام الهيئة أحمد الكوان في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المساحة المروية ضمن الخطة الزراعية بلغت نحو 1.2 مليون هكتار، فيما امتدت أعمال تعزيل قنوات الري والمجاري المائية والمصارف لنحو 1975 كم، لرفع كفاءة شبكات الري وتحسين انسياب المياه.
مشاريع لرفع كفاءة التخزين المائي
وبخصوص المنشآت المائية، بين الكوان أنه تم إنجاز 3 خزانات مائية بالكامل، إضافة الى تأهيل وصيانة 43 محطة ضخ تروي 79811 هكتارا.ً
وذكر الكوان أن خطة الهيئة لهذا العام تضمنت ري 1215147 هكتاراً منها نحو 600 ألف هكتار من الآبار، ونحو 200 ألف هكتار من الأنهار والينابيع، وأكثر من 415 ألف هكتار من مشاريع الري الحكومية (سدود، وحصاد مياه، وآبار جوفية، وغيرها)، وذلك لتعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة التخزين وإدارة الموارد.
وتعتمد المساحات المروية في سوريا على مصادر مائية متعددة، أبرزها الآبار والأنهار والينابيع ومشاريع الري الحكومية القائمة على السدود وحصاد مياه الأمطار والمياه الجوفية، ويُسهم تنويع مصادر الري في دعم استقرار الإنتاج الزراعي، ولا سيما في ظل تراجع الموارد المائية وارتفاع الطلب عليها.
وتُعد الهيئة العامة للموارد المائية الجهة المعنية بإدارة واستثمار الموارد المائية وتنظيم استخدامها، ولا سيما في مجال الري الزراعي، إضافة إلى الإشراف على عدد من مشاريع الري الحكومية والمنشآت المائية ومحطات الضخ، وتكتسب أعمال تأهيل شبكات الري وتعزيل القنوات والمصارف أهمية في رفع كفاءة نقل المياه والحد من الفاقد وتحسين وصولها إلى الأراضي الزراعية.