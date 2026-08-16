الموارد المائية توضح ما أنجزته في خطتها ‏للنصف الأول لعام 2026 ‏

دمشق-سانا‏

أنجزت الهيئة العامة للموارد المائية في وزارة الطاقة خطتها ‏للنصف الأول من العام الجاري، متضمنة برنامج عمل شمل ‏توسيع مساحات مروية، وتأهيل بنى تحتية في مختلف ‏المحافظات السورية، وذلك ضمن جهودها وخططها لتعزيز ‏الأمن المائي ودعم الإنتاج الزراعي واستدامة الموارد‎.‎

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وأوضح مدير عام الهيئة أحمد الكوان في تصريح لـ سانا اليوم ‏الأحد، أن المساحة المروية ضمن الخطة الزراعية بلغت نحو ‌‏1.2 مليون هكتار، فيما امتدت أعمال تعزيل قنوات الري ‏والمجاري المائية والمصارف لنحو 1975 كم، لرفع كفاءة ‏شبكات الري وتحسين انسياب المياه‎.‎

مشاريع لرفع كفاءة التخزين المائي

وبخصوص المنشآت المائية، بين الكوان أنه تم إنجاز 3 خزانات ‏مائية بالكامل، إضافة الى تأهيل وصيانة 43 محطة ضخ تروي ‌‏79811 هكتارا‎.ً‎

وذكر الكوان أن خطة الهيئة لهذا العام تضمنت ري 1215147 ‏هكتاراً منها نحو 600 ألف هكتار من الآبار، ونحو 200 ألف ‏هكتار من الأنهار والينابيع، وأكثر من 415 ألف هكتار من مشاريع ‏الري الحكومية (سدود، وحصاد مياه، وآبار جوفية، وغيرها)، ‏وذلك لتعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة التخزين وإدارة الموارد‎.‎

وتعتمد المساحات المروية في سوريا على مصادر مائية متعددة، ‏أبرزها الآبار والأنهار والينابيع ومشاريع الري الحكومية القائمة ‏على السدود وحصاد مياه الأمطار والمياه الجوفية، ويُسهم تنويع ‏مصادر الري في دعم استقرار الإنتاج الزراعي، ولا سيما في ‏ظل تراجع الموارد المائية وارتفاع الطلب عليها‎.‎

وتُعد الهيئة العامة للموارد المائية الجهة المعنية بإدارة واستثمار ‏الموارد المائية وتنظيم استخدامها، ولا سيما في مجال الري ‏الزراعي، إضافة إلى الإشراف على عدد من مشاريع الري ‏الحكومية والمنشآت المائية ومحطات الضخ، وتكتسب أعمال ‏تأهيل شبكات الري وتعزيل القنوات والمصارف أهمية في رفع ‏كفاءة نقل المياه والحد من الفاقد وتحسين وصولها إلى الأراضي ‏الزراعية‎.‎