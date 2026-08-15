لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: تمديد مهلة “الإفصاح الطوعي” حتى نهاية كانون ‏الثاني 2027‏

دمشق-سانا‏

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج ‌‏الإفصاح الطوعي حتى نهاية شهر كانون الثاني من عام 2027 المقبل، وذلك عقب ‌‏اجتماع عقدته رئاسة اللجنة وأعضاؤها لدراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها اللجنة ‌‏بشأن منح مهلة إضافية للاستفادة من هذا البرنامج، ولا سيما من أشخاص موجودين ‌‏خارج سوريا، ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال الفترة ‌‏السابقة.‏

وأوضح المكتب الإعلامي في تصريح خاص لمراسل سانا اليوم السبت أن اللجنة وبعد ‌‏دراسة الطلبات، رغبت في إتاحة فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم ‌‏بصورة طوعية وقانونية، فقررت تمديد مهلة الاستفادة من برنامج” الإفصاح الطوعي” ‌‏حتى 31 كانون الثاني من عام 2027 وفق المعايير والإجراءات المعتمدة لدى اللجنة.‏

الإفصاح الطوعي يمثل أحد المسارات القانونية

وأوضحت اللجنة أن الإفصاح الطوعي يمثل أحد المسارات القانونية التي اعتمدتها ضمن ‌‏منظومة عملها لمعالجة إرث الكسب غير المشروع، والذي يهدف إلى منح من يرغب في ‌‏تصحيح أوضاعه ممن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقاً برموز النظام البائد أو نواته ‌‏وشبكاته الاقتصادية فرصة للإفصاح عن حقيقة أوضاعهم وأموالهم وأصولهم، ‏والانتقال، ‏متى انطبقت عليهم معايير القبول إلى مسار التسوية القانونية.‏

وأشارت اللجنة إلى أن الغاية من هذا المسار لا تتوقف عند استرداد حقوق الدولة ‏والشعب ‏السوري، وإنما تشمل أيضاً إتاحة فرصة حقيقية لمن يسوي وضعه أصولاً ‏للعودة إلى ‏ممارسة نشاط اقتصادي مشروع وشفاف، والمشاركة في قطاع أعمال جديد ‏يقوم على ‏النزاهة والمنافسة العادلة وسيادة القانون.‏

بناء اقتصاد وطني قوي

وأكدت اللجنة أن سوريا في المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهود رجال وسيدات الأعمال ‌‏السوريين للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي ونظيف، وأن معالجة الارتباطات ‌‏والممارسات الاقتصادية السابقة وتسوية الحقوق المترتبة عنها يمكن أن تفتح الطريق أمام ‌‏من يصحح وضعه للعودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية والمشاركة في عملية البناء ‌‏والتنمية.‏

وشددت اللجنة على أن أبوابها مفتوحة لكل من يرغب في الاستفسار أو الإفصاح أو ‌‏معرفة الإجراءات المطلوبة، سواء كان داخل سوريا أو خارجها، وأن مجرد التواصل ‌‏المباشر مع اللجنة أو رئاستها وأعضائها والاستفسار عن الوضع القانوني والإجراءات لا ‌‏يرتب بحد ذاته أي مسؤولية أو تبعات على صاحب الاستفسار، ومن حق أي شخص ‌‏معرفة الخطوات والإجراءات التي تنطبق على حالته قبل اتخاذ قراره.‏

قنوات التواصل المباشر متاحة للجميع

ونبهت اللجنة الراغبين في التواصل معها أو الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي، إلى ‌‏ضرورة الحذر من الوقوع ضحية لأشخاص قد يدّعون قدرتهم على التوسط لدى اللجنة أو ‌‏التأثير في قراراتها أو إجراءاتها، مؤكدة أن قنوات التواصل المباشر معها متاحة للجميع، ‌‏وأن الاستفسار أو تقديم الإفصاح لا يحتاج إلى أي وسيط، داعية إلى الإبلاغ عن أي ‌‏محاولة احتيال أو ابتزاز، أو طلب أموال أو منافع باسم اللجنة، أو بزعم القدرة على ‌‏التأثير في أعمالها أو نتائج الملفات المعروضة عليها.‏

وحثت اللجنة كل من يرى أن وضعه يدخل ضمن نطاق برنامج “الإفصاح الطوعي” إلى ‌‏عدم انتظار نهاية المهلة، والمبادرة إلى التواصل معها وتقديم طلبه، مؤكدة أن جميع ‌‏الطلبات تُدرس وفق معايير وإجراءات معتمدة، وبما يحفظ حقوق الدولة والأفراد وسرية ‌‏الإفصاح.‏

وأكدت أن موقعها الإلكتروني الرسمي وقنوات التواصل وأرقام الاتصال المخصصة ‌‏متاحة لتقديم الإفصاحات والاستفسارات والبلاغات من داخل سوريا وخارجها:‏www.igcc.gov.sy

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ولفتت اللجنة إلى أن المهلة الممتدة حتى 31 كانون الثاني 2027 تمثل فرصة لتصحيح ‌‏الأوضاع وتسوية الحقوق ضمن الإطار القانوني المعتمد، وأن نجاح برنامج “الإفصاح ‌‏الطوعي” يقاس بما يعيده من حقوق للشعب السوري، وبما يتيحه في المقابل لمن يسوي ‌‏وضعه أصولاً من فرصة للعودة إلى النشاط الاقتصادي المشروع والمساهمة في بناء ‌‏اقتصاد سوري قائم على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.‏ وكانت رئاسة لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، قررت في الـ 25 من أيار الماضي ‏تمديد ‏مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من انتهاء المهلة ‏السابقة ‏التي كانت محددة مع نهاية شهر أيار من عام 2026.‏

