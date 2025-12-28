لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تطلق برنامج الإفصاح الطوعي وموقعها الإلكتروني الرسمي

دمشق-سانا

أطلقت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع اليوم برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر، والموقع الإلكتروني الرسمي لها، والذي يتضمن خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة، وذلك بحضور رئيس اللجنة وأعضائها في مقرها بدمشق.

وبين رئيس اللجنة المهندس باسل السويدان في كلمة أن إطلاق برنامج الإفصاح الطوعي ضمن الموقع الرسمي، مسار قانوني مؤقت يتيح تسوية الأوضاع المالية المرتبطة بشبهات كسب غير مشروع بما يسهم في تسريع استعادة الأموال.

وأكد السويدان أن محاسبة المتورطين في التعدي على المال العام واجب وطني واستحقاق دستوري وأخلاقي وليس خياراً سياسياً، لافتاً إلى أن بناء الدولة واستعادة الثقة بالمؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية تتطلب مواجهة إرث الفساد بشجاعة قانونية واسترداد الأموال التي حرم منها الشعب طوال عقود.

وأوضح السويدان أن المساءلة ستتم وفق أصول قانونية عادلة تضمن الحقوق، ووفق مبدأ القانون فوق الجميع، فاسترداد المال العام حق أصيل للدولة والمجتمع، مؤكداً أهمية الشراكة مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية والإعلام إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال بما يحفظ السيادة الوطنية ويخدم مصلحة سوريا.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع لجنة وطنية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأُحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025 لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.

