وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا

محافظات-سانا
توفي شخص وأصيب 16 آخرون جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، بوقوع 14 حادث سير أسفرت عن تسجيل وفاة شخص وإصابة 15مدنياً؛ وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 187حريقاً في عموم سوريا؛ بينها 33 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و145 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، قامت الفرق بإخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت عن إصابة مدني، فيما اقتصرت الأضرار الأخرى على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب 24 شخصاً أول أمس، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.