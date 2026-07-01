وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا

IMG 20260701 101224 341 وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا

محافظات-سانا

توفي شخص وأصيب 16 آخرون جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق ‏الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في ‏مختلف المحافظات السورية.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، بوقوع 14 حادث سير ‏أسفرت عن تسجيل وفاة شخص وإصابة 15مدنياً؛ وقامت الفرق بتقديم الإسعافات ‏الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني ‏آثار الحوادث وأمنت أماكنها.‏

IMG 20260701 101218 691 وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 187حريقاً في عموم سوريا؛ بينها 33 ‏حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و145 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال ‏التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، قامت ‏الفرق بإخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت عن إصابة مدني، فيما اقتصرت ‏الأضرار الأخرى على الخسائر المادية.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ‏ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‌‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على ‏إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وأصيب 24 شخصاً أول أمس، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها ‏فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

IMG 20260701 101223 733 وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا
IMG 20260701 101218 877 وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا
IMG 20260701 101218 938 وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا
IMG 20260701 101219 340 وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا
IMG 20260701 101219 525 وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا
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