الإسكان تدعو مجدداً المكتتبين في مشروع السكن الشبابي للمشاركة في الاستبيان الإلكتروني

دمشق-سانا

جدّدت المؤسسة العامة للإسكان دعوتها السادة المكتتبين في مشروع السكن الشبابي إلى المشاركة في الاستبيان الإلكتروني الذي أطلقته عبر موقعها لدعم تسريع إنجاز المشروع، وتسليم المساكن لمستحقيها.

وأوضحت المؤسسة في صفحتها عبر التلغرام، أن الاستبيان يأتي في إطار الجهود المبذولة لمعالجة آثار التعثر الذي شهده المشروع خلال فترة النظام البائد، وما نتج عنه من فجوة بين الأقساط الشهرية الحالية، وتكاليف التنفيذ الفعلية.

وأكدت أنّ الآراء والمقترحات الواردة ستسهم في وضع خيارات عمليّة تضمن استمرارية العمل، وتحقيق العدالة في التخصيص.

ودعت المؤسسة المكتتبين والمخصصين إلى زيارة الموقع الإلكتروني: https://survey.escan.gov.sy، والمشاركة في الاستبيان لغاية يوم الخميس 12 آذار 2026، مشدّدة على أهمية التفاعل مع هذا الإجراء، لما له من دور مباشر في دعم استكمال المشروع بأسرع وقت ممكن.

يأتي هذا التحرك في ظلّ التحديات المالية والإدارية المتراكمة التي واجهت المشروع خلال سنوات النظام البائد، وما ترتب عليها من تأخير في التنفيذ، حيث تعمل المؤسسة حالياً على إعادة هيكلة مراحل العمل وضبط التمويل بما ينسجم مع التكاليف الفعلية للبناء والخدمات.

ويهدف الاستبيان إلى جمع آراء المكتتبين ومقترحاتهم حول الخيارات الأنسب لدعم استكمال المشروع، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق العدالة في التخصيص.

