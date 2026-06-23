اتحاد المبارزة يقيم في دمشق دورة الكوتش الإداري لتطوير الكوادر التنظيمية

دمشق-سانا

أعلن اتحاد المبارزة عن إقامة دورة الكوتش الإداري ضمن فعاليات ورشة العمل التخصصية سيف الياسمين، وذلك خلال الفترة من الـ 28 إلى الـ 30 من حزيران الجاري في وزارة الرياضة والشباب بدمشق.

ووفقاً للتعميم الذي نشره اتحاد اللعبة في صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم الثلاثاء، فإن الدورة تتضمن عدداً من المحاور المتعلقة بتنظيم بطولات المبارزة، منها الاجتماع الفني الخاص بالمنافسات ولوجستيات وتجهيزات اللعبة.

وتستهدف الدورة أعضاء لجنة المسابقات العليا وممثلي اللعبة في المحافظات والكوادر الإدارية والتنظيمية والمهتمين برياضة المبارزة، وتأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة العاملين في المجال الرياضي، وتعزيز مستوى التنظيم والاحترافية في البطولات المحلية.