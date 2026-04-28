استمرار أعمال تأهيل أوتوستراد اللاذقية – أريحا لتحسين واقع البنية التحتية الطرقية

اللاذقية-سانا

تتواصل أعمال صيانة وتأهيل أوتوستراد اللاذقية ـ أريحا ضمن خطة حكومية شاملة، لتحسين واقع البنية التحتية الطرقية، وإعادة الحيوية لهذا المحور المهم الذي يربط الساحل بالداخل.

وأوضح المهندس مصعب أحمد مدير فرع المواصلات الطرقية باللاذقية في تصريح لـ مراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الأعمال انطلقت مطلع عام 2025 بعد الكشف على كامل الطريق الممتدة من عقدة البصة حتى أريحا بطول يقارب 100 كيلومتر، حيث تم توثيق الأضرار في طبقات الإسفلت والجسور، والتعاقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.

وبيّن أحمد أن الأعمال تشمل معالجة الحفر والتشققات في الطريق، وصيانة فواصل التمدد في الجسور، إضافة إلى تنفيذ أعمال نوعية على ثلاثة جسور، أبرزها جسر القساطل الذي سيشهد استبدالاً كاملاً للجزء العلوي عبر إنشاء بلاطة بيتونية جديدة، إلى جانب تنفيذ تحويلة طرقية مؤقتة لتسهيل حركة المرور واستمرار الأعمال دون انقطاع.

من جهته أشار أحمد العبد الله مدير فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد باللاذقية في تصريح مماثل، إلى أن ورشات المؤسسة تتابع أعمالها بوتيرة متسارعة، وتشمل ترميم الحفر، وصيانة الجسور المتضررة جراء الحرب، وتنظيف وتعزيل شبكات التصريف المطرية، وتعشيب جوانب الطريق، إضافة إلى تنفيذ طبقة إسفلتية للطريق البديلة المستخدمة أثناء أعمال جسر القساطل.

بدوره أوضح خيرات متوج مدير مشروع صيانة الأوتوستراد، أن الأعمال تتركز على معالجة مواقع متضررة بشكل كبير، ولا سيما في منطقة برج الزاوية، عبر استبدال التربة المتضررة جراء المياه الجوفية والينابيع بطبقات من الركام الصخري وفق المواصفات الفنية وصولاً إلى طبقات الرصف، مع تنفيذ قنوات تصريف جانبية.

وأشار متوج إلى أن الورشات تنفذ أيضاً صيانة فواصل التمدد في الجسور باستخدام مواد متخصصة تم تأمينها رغم صعوبات التوريد، إلى جانب أعمال لإعادة تأهيل جسرين بمنطقة الحمرات في ناحية كنسبا، عبر رفع الجوائز هيدروليكياً واستبدال البلاطات المتضررة.

ولفت إلى أن العمل جارٍ كذلك على إعادة تأهيل جسر القساطل بشكل كامل باستخدام بلاطة مسبقة الإجهاد، إضافة إلى صيانة الحواجز البيتونية “نيوجرسي” على طول الطريق، مؤكداً أن الكوادر الفنية والآليات تعمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع ضمن الجداول الزمنية المحددة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة لإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية المتضررة ورفع كفاءتها الفنية والخدمية، بما ينعكس إيجاباً على حركة النقل والتبادل الاقتصادي، ويعزز مستوى السلامة المرورية على هذا المحور الحيوي.