اتحاد الفلاحين ومؤسسة الحبوب يبحثان تنظيم تسويق موسم الحبوب

دمشق-سانا

ناقش الاتحاد العام للفلاحين مع المؤسسة السورية للحبوب والمصرف الزراعي التعاوني، الآليات والاستعدادات الخاصة بتسويق موسم الحبوب الحالي، وأهمية التسويق التعاوني، وشهادة المنشأ، وتجهيز مراكز الشراء، وتأمين السيولة النقدية للفلاحين دون تأخير.

وأشار مدير عام مؤسسة الحبوب حسن العثمان، خلال الاجتماع الذي انعقد أمس الإثنين في مبنى اتحاد الفلاحين بدمشق، إلى اعتماد آلية حجز منصة دور مسبق لتسويق الحبوب من أجل تخفيف الازدحام، وتبسيط الإجراءات على الفلاحين ومراكز الشراء، والحد من عملية التدخل البشري في التسويق، مبيناً أن مراكز الشراء جاهزة وموزعة على أماكن الإنتاج الكبيرة في المحافظات، حيث جرى تجهيز الصوامع والعراءات لاستلام محصول الحبوب لهذا الموسم.

ولفت العثمان إلى أن المراكز ستفتح لاستلام الحبوب وفقاً لبرنامج مدروس يراعي مواعيد الإنتاج والتسويق، حسب كل محافظة، لاستيعاب كامل الكميات المنتجة.

بدوره، أكد مدير عام المصرف الزراعي التعاوني أحمد الزهري، أنه يجري النظر بموضوع جدولة الديون المصرفية على الفلاحين، مؤكداً أهمية التعاون لإنجاح موسم التسويق.

وضم الاجتماع كلاً من رئيس الاتحاد العام للفلاحين غزوان الوزير، وممثلي وزارة الزراعة، ورؤساء الاتحادات الفلاحية الفرعية.

وسجلت بيانات وزارة الزراعة أن المساحة المخططة لزراعة محصول القمح لهذا الموسم بلغت 1,4 مليون هكتار، منها 640 ألف هكتار مروي، و830 ألف هكتار بعلي، ووصلت المساحة المنفذة إلى نحو 1,2 مليون هكتار بنسبة تنفيذ 86 بالمئة، منها 501 ألف هكتار مروي، و763 ألف هكتار بعلي.

والمساحة المخططة لمحصول الشعير نحو 1.4 مليون هكتار، منها 100 ألف هكتار مروي، و1.3 مليون هكتار بعلي، حيث بلغت المساحة المنفذة نحو مليون هكتار بنسبة تنفيذ 86 بالمئة، معظمها مزروعة في الأراضي البعلية.