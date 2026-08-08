وفاة شخصين جراء حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ‏ساعة الماضية في سوريا

محافظات-سانا
توفي شخصان، وأصيب 17 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق وقعت في عموم سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم السبت، بوقوع 16 حادث سير، أسفرت عن حالتي وفاة وإصابة 14مدنياً، قدمت فرقه الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 127حريقاً، تنوعت بين حرائق في المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها، أسفرت هذه الحرائق عن 3 إصابات هي، واحدة لأحد عناصر الإطفاء، واثنتان لمدنيين، وقدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان توفي شخص وأصيب 22 آخرون أمس الأول الخميس، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.