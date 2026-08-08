وفاة شخصين جراء حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ‏ساعة الماضية في سوريا

محافظات-سانا

توفي شخصان، وأصيب 17 آخرون، جراء حوادث سير ‏وحرائق وقعت في عموم سوريا خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم السبت، ‏بوقوع 16 حادث سير، أسفرت عن حالتي وفاة وإصابة ‌‏14مدنياً، قدمت فرقه الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى ‏المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث ‏وأمنت أماكنها‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 127حريقاً، تنوعت ‏بين حرائق في المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، ‏والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها ‏وتبريد مواقعها، أسفرت هذه الحرائق عن 3 إصابات هي، ‏واحدة لأحد عناصر الإطفاء، واثنتان لمدنيين، وقدمت لهم ‏الإسعافات الأولية اللازمة، فيما اقتصرت باقي الأضرار ‏على الماديات‎.‎

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‌‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‌‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‌‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‌‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‌‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‌‏بطرق آمنة‎.‎

وكان توفي شخص وأصيب 22 آخرون أمس الأول ‏الخميس، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها ‏فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎