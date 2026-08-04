إغلاق منفذ العريضة الحدودي أمام المسافرين مدة 15 يوماً بدءاً من الخميس

دمشق-سانا ‏

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع لبنان بصورة كاملة أمام ‏حركة المسافرين، لمدة 15 يوماً، اعتباراً من يوم الخميس الموافق لـ 6 من آب الجاري.‏

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الإغلاق يأتي ‏بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية.‏

ودعا علوش المسافرين إلى عدم التوجه إلى منفذ العريضة خلال فترة الإغلاق، واعتماد المنافذ ‏الحدودية البديلة، ريثما تُستكمل الأعمال المطلوبة ويُجهز طريق بديل يتيح استئناف حركة العبور ‏الجزئية بأمان وانسيابية.‏

ويُعد منفذ العريضة من أبرز المعابر البرية بين سوريا ولبنان، نظراً إلى موقعه الذي يربط المناطق ‏الساحلية في البلدين، ودوره في حركة المسافرين ونقل البضائع.‏