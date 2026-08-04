إغلاق منفذ العريضة الحدودي أمام المسافرين مدة 15 يوماً بدءاً من الخميس

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع لبنان بصورة كاملة أمام حركة المسافرين، لمدة 15 يوماً، اعتباراً من يوم الخميس الموافق لـ 6 من آب الجاري.
وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الإغلاق يأتي بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية.
ودعا علوش المسافرين إلى عدم التوجه إلى منفذ العريضة خلال فترة الإغلاق، واعتماد المنافذ الحدودية البديلة، ريثما تُستكمل الأعمال المطلوبة ويُجهز طريق بديل يتيح استئناف حركة العبور الجزئية بأمان وانسيابية.
ويُعد منفذ العريضة من أبرز المعابر البرية بين سوريا ولبنان، نظراً إلى موقعه الذي يربط المناطق الساحلية في البلدين، ودوره في حركة المسافرين ونقل البضائع.