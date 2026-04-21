فرق الدفاع المدني بحمص تنفذ أعمال ترحيل الأنقاض في القصير

حمص-سانا

تنفذ فرق الدفاع المدني بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حمص، حملة خدمية في مدينة القصير لإزالة الأنقاض وإزالة الجدران الآيلة للسقوط، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة وتحسين الواقع الخدمي.

وأوضح مدير عمليات الدفاع المدني في حمص عبيدة العثمان لمراسل سانا، أن الحملة تتضمن ترحيل الأنقاض، وفتح الطرقات الحيوية المغلقة، وإزالة الجدران والكتل الإسمنتية المهددة بالسقوط، حفاظاً على سلامة المواطنين وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي إلى منازلهم، مشيراً إلى أن الأعمال بدأت قبل أسبوع، وما زالت مستمرة حتى تاريخه.

من جهته أشار رئيس مجلس مدينة القصير طارق حصوة إلى أن الأعمال تنفذ بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مبيناً أن المشروع يسهم في تحسين نظافة المدينة، وتسهيل حركة المواطنين في الشوارع، حيث تمكنت فرق العمل من إزالة كميات كبيرة من الركام، مع استمرار العمل لتنظيف مختلف شوارع المدينة.

بدوره أوضح مرهف المرعي من أبناء مدينة القصير أن قيام فرق الدفاع المدني بإزالة الردم والأسطح المهددة بالسقوط يخفف عنهم أعباء مالية كبيرة، نظراً لارتفاع تكلفة إزالة هذه الأنقاض، إضافة إلى الحد من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن تطاير الأتربة والركام بفعل الرياح.

والجدير بالذكر أن القصير الواقعة في ريف حمص الجنوبي الغربي عانت أضراراً جسيمة في بنيتها التحتية خلال سنوات الثورة جراء جرائم وقصف النظام البائد، ما استدعى إطلاق عدة مبادرات رسمية ومجتمعية تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية في المنطقة.

سوريا وبريطانيا تبحثان التعاون لمواجهة مخلفات الحرب والكوارث
التربية السورية: رابط إلكتروني لتحميل الكتب الدراسية المعدلة للعام الدراسي 2025 – 2026
معمل السماد الفوسفاتي في حمص يعود للإنتاج بطاقة 400 طن يومياً بعد صيانته وتأهيله _فيديو
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والمجلس الاستشاري النسائي يناقشان نسبة تمثيل المرأة
فرق الدفاع المدني السوري تعمل على تصريف مياه الأمطار في بلدة كفرلاها بريف حمص
