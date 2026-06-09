حملة “نحن معك لا تبقَ وحدك” في حلب لتعزيز الوعي بالصحة ‏النفسية والتعريف بخدمات العلاج

حلب-سانا
انطلقت اليوم الثلاثاء، في ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب فعاليات حملة “نحن معك… لا تبقَ وحدك” التي تنظمها مديرية صحة حلب بهدف تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية، وتشجيع الأفراد على طلب الدعم والاستشارة عند الحاجة.
وتتضمن الحملة، التي تستمر ثلاثة أيام، جلسات توعوية وخدمات استشارية مجانية يقدمها مختصون في الصحة النفسية، إضافة إلى عيادة نفسية متنقلة وركن مخصص للأطفال وتوزيع مواد تثقيفية تسلط الضوء على أساليب التعامل مع الضغوط النفسية وآليات طلب المساعدة.
وأكدت عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب الدكتورة رولا سفر، في تصريح لـ سانا، أن الحملة تهدف لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالصحة النفسية والتعريف بالخدمات المتاحة في هذا المجال، مشيرة إلى مشاركة فرق الإرشاد النفسي وأطباء اختصاصيين لتقديم الاستشارات والإرشادات للمواطنين بشكل مباشر.
من جهته أوضح مدير مشفى ابن خلدون الدكتور مفيد عموري، أن المشفى يعد مركزاً تخصصياً للأمراض النفسية والعقلية ويقدم خدماته لعدد من المحافظات، بما يشمل الاستشارات والعلاج النفسي وعلاج الإدمان وخدمات الصحة النفسية للأطفال، مبيناً أن الحملة تهدف إلى التعريف بهذه الخدمات ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية والتي تشكل أحد أبرز أسباب عزوف بعض المرضى عن طلب العلاج.
وأشار عموري إلى أن المشفى يوفر خطوطاً ساخنة تعمل على مدار الساعة لتقديم الاستشارات النفسية وخدمات الدعم المتعلقة بالإدمان، لافتاً إلى العمل على افتتاح مركز جديد لتقديم خدمات الصحة النفسية داخل مدينة حلب خلال الفترة المقبلة بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى هذه الخدمات.
وبيّن عموري أن سنوات الحرب وما خلفته من آثار اجتماعية واقتصادية أسهمت في ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية والإدمان، ما يستدعي توسيع نطاق خدمات الدعم النفسي والتركيز على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.
وشهدت فعاليات اليوم الأول إقبالاً من المواطنين الذين اطلعوا على الخدمات المقدمة واستفادوا من الأنشطة التوعوية والاستشارات المتاحة ضمن الحملة، التي تستمر يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء.