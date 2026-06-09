حملة “نحن معك لا تبقَ وحدك” في حلب لتعزيز الوعي بالصحة ‏النفسية والتعريف بخدمات العلاج

حلب-سانا‌‎ ‎

انطلقت اليوم الثلاثاء، في ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب ‏فعاليات حملة “نحن معك… لا تبقَ وحدك” التي تنظمها مديرية ‏صحة حلب بهدف تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية، وتشجيع ‏الأفراد على طلب الدعم والاستشارة عند الحاجة‎.‎

وتتضمن الحملة، التي تستمر ثلاثة أيام، جلسات توعوية وخدمات ‏استشارية مجانية يقدمها مختصون في الصحة النفسية، إضافة إلى ‏عيادة نفسية متنقلة وركن مخصص للأطفال وتوزيع مواد تثقيفية ‏تسلط الضوء على أساليب التعامل مع الضغوط النفسية وآليات ‏طلب المساعدة‎.‎

وأكدت عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب الدكتورة رولا ‏سفر، في تصريح لـ سانا، أن الحملة تهدف لرفع مستوى الوعي ‏المجتمعي بالصحة النفسية والتعريف بالخدمات المتاحة في هذا ‏المجال، مشيرة إلى مشاركة فرق الإرشاد النفسي وأطباء ‏اختصاصيين لتقديم الاستشارات والإرشادات للمواطنين بشكل ‏مباشر‎.‎

من جهته أوضح مدير مشفى ابن خلدون الدكتور مفيد عموري، أن ‏المشفى يعد مركزاً تخصصياً للأمراض النفسية والعقلية ويقدم ‏خدماته لعدد من المحافظات، بما يشمل الاستشارات والعلاج النفسي ‏وعلاج الإدمان وخدمات الصحة النفسية للأطفال، مبيناً أن الحملة ‏تهدف إلى التعريف بهذه الخدمات ومكافحة الوصمة الاجتماعية ‏المرتبطة بالاضطرابات النفسية والتي تشكل أحد أبرز أسباب ‏عزوف بعض المرضى عن طلب العلاج‎.‎

وأشار عموري إلى أن المشفى يوفر خطوطاً ساخنة تعمل على ‏مدار الساعة لتقديم الاستشارات النفسية وخدمات الدعم المتعلقة ‏بالإدمان، لافتاً إلى العمل على افتتاح مركز جديد لتقديم خدمات ‏الصحة النفسية داخل مدينة حلب خلال الفترة المقبلة بهدف تسهيل ‏وصول المواطنين إلى هذه الخدمات‎.‎

وبيّن عموري أن سنوات الحرب وما خلفته من آثار اجتماعية ‏واقتصادية أسهمت في ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية ‏والإدمان، ما يستدعي توسيع نطاق خدمات الدعم النفسي والتركيز ‏على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، ولا سيما الأطفال والنساء ‏وكبار السن‎.‎

وشهدت فعاليات اليوم الأول إقبالاً من المواطنين الذين اطلعوا على ‏الخدمات المقدمة واستفادوا من الأنشطة التوعوية والاستشارات ‏المتاحة ضمن الحملة، التي تستمر يومياً من الساعة العاشرة صباحاً ‏وحتى العاشرة مساء.