دورة تدريبية في حمص لتعزيز مفاهيم السلامة والحماية المدنية

حمص-سانا
نظّم فرع نقابة المهندسين في حمص، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، دورة تدريبية بعنوان «مفهوم السلامة والحماية المدنية»، بمشاركة عدد من المهندسين والمهتمين بمجال السلامة والصحة المهنية.
وأوضح رئيس فرع النقابة طارق الصوفي، في تصريح لـ سانا، أن الدورة تستمر يومين، وتهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم السلامة والحماية المدنية، ورفع جاهزية الكوادر الهندسية والمؤسسات للتعامل مع المخاطر والكوارث، ولاسيما مع دخول سوريا مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار الصوفي إلى أن النقابة تعمل على إعداد كود خاص بالطوارئ والكوارث، ليكون أحد المتطلبات الأساسية لترخيص المباني، بما يسهم في تعزيز إجراءات الوقاية وحماية الأرواح والممتلكات.
بدوره، بيّن رئيس دائرة السلامة المدنية في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحمص هاني قصقوص، أن الدورة تتناول مفاهيم السلامة والحماية المدنية والصحة المهنية، وتعزيز الوعي بأنواع الكوارث وسبل التعامل معها، إضافة إلى المخططات اللازمة لاستكمال التراخيص المرتبطة بمتطلبات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
ولفت قصقوص إلى أن محاور الدورة تشمل أيضاً آليات إعداد خطط الطوارئ وتقييم المخاطر، والتعريف بأجهزة ووسائل الحماية، وفق المرجعيات والمعايير الدولية المعتمدة.
من جانبه، أكد المهندس فؤاد حداد، أحد المشاركين في الدورة، أهمية هذه البرامج التدريبية في تطوير خبرات المهندسين ومواكبة المستجدات في مجال السلامة والصحة المهنية.
وتأتي الدورة ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد لمواجهة المخاطر، ورفع كفاءة الكوادر الهندسية في تطبيق معايير السلامة، بما يواكب متطلبات التنمية وإعادة الإعمار.