دورة تدريبية في حمص لتعزيز مفاهيم السلامة والحماية المدنية

حمص-سانا‏

نظّم فرع نقابة المهندسين في حمص، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، دورة تدريبية بعنوان ‌‏«مفهوم السلامة والحماية المدنية»، بمشاركة عدد من المهندسين والمهتمين بمجال السلامة والصحة المهنية.‏

وأوضح رئيس فرع النقابة طارق الصوفي، في تصريح لـ سانا، أن الدورة تستمر يومين، وتهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم ‏السلامة والحماية المدنية، ورفع جاهزية الكوادر الهندسية والمؤسسات للتعامل مع المخاطر والكوارث، ولاسيما مع دخول ‏سوريا مرحلة إعادة الإعمار.‏

وأشار الصوفي إلى أن النقابة تعمل على إعداد كود خاص بالطوارئ والكوارث، ليكون أحد المتطلبات الأساسية لترخيص ‏المباني، بما يسهم في تعزيز إجراءات الوقاية وحماية الأرواح والممتلكات.‏

بدوره، بيّن رئيس دائرة السلامة المدنية في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحمص هاني قصقوص، أن الدورة تتناول ‏مفاهيم السلامة والحماية المدنية والصحة المهنية، وتعزيز الوعي بأنواع الكوارث وسبل التعامل معها، إضافة إلى ‏المخططات اللازمة لاستكمال التراخيص المرتبطة بمتطلبات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

ولفت قصقوص إلى أن محاور الدورة تشمل أيضاً آليات إعداد خطط الطوارئ وتقييم المخاطر، والتعريف بأجهزة ووسائل ‏الحماية، وفق المرجعيات والمعايير الدولية المعتمدة.‏

من جانبه، أكد المهندس فؤاد حداد، أحد المشاركين في الدورة، أهمية هذه البرامج التدريبية في تطوير خبرات المهندسين ‏ومواكبة المستجدات في مجال السلامة والصحة المهنية.‏

وتأتي الدورة ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد لمواجهة المخاطر، ورفع كفاءة الكوادر الهندسية في ‏تطبيق معايير السلامة، بما يواكب متطلبات التنمية وإعادة الإعمار.‏