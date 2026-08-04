الهيئة الوطنية للمفقودين تكشف مصير الأب بسام بحرة وابنه بعد 13 عاماً على فقدانهما ‏

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى كشف مصير الأب بسام ‏بحرة ‏وابنه سميح، اللذين فقدا في مدينة دمشق بتاريخ 28 نيسان 2013، وذلك بعد ‏استكمال ‏أعمال البحث والتحقق وجمع المعلومات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.‏

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام: إن أعمال البحث والتحقق توصلت ‌‏إلى أنهما قتلا عقب اقتيادهما من قبل عناصر تابعة للأجهزة الأمنية في النظام البائد إلى ‌‏أحد المنازل في مدينة دمشق، مشيرةً إلى أنه جرى إبلاغ العائلة بالنتائج وفق الإجراءات ‌‏المعتمدة، بما يراعي حقها في معرفة الحقيقة ويحفظ كرامة الضحيتين.‏

وأكدت الهيئة أن أعمال البحث عن مكان وجود الرفات ستتواصل بالتنسيق مع الجهات ‌‏المختصة بهدف العثور عليه، والتحقق من هويته، وتسليمه إلى العائلة لدفنه بكرامة.‏

وقدمت الهيئة أصدق مشاعر التعزية والمواساة، مستذكرةً قسوة فقدان الأب وابنه معاً، وما ‌‏عاشته العائلة من سنوات طويلة من البحث والانتظار، ومجددةً التزامها بمواصلة جهودها ‌‏لكشف مصير جميع المفقودين في سوريا، وصون كرامة الضحايا، وضمان حق عائلاتهم ‌‏في معرفة الحقيقة.‏

يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين هي هيئة مستقلة تُعنى بمتابعة ملف ‏المفقودين ‌‏والمختفين قسرياً في سوريا، أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم ‌‏(19) لعام 2025، ‌‏وتعمل على جمع المعلومات والبيانات والتحقق منها وبناء ‏المسار المؤسسي لمعرفة ‌‏مصير المفقودين، بالتعاون مع الجهات الوطنية ‏والدولية مع الالتزام بمبادئ الاستقلالية ‌‏وحماية البيانات واحترام كرامة ‏الضحايا وذويهم.‏