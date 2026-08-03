ورشة عمل متخصصة بدمشق لتعزيز الإشراف الفني ورفع جودة تنفيذ مشاريع الطرق

دمشق-سانا



نظمت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ورشة عمل تخصصية بعنوان “الأسس الفنية للإشراف على أعمال الطرق وضبط جودة التنفيذ”، بهدف تطوير القدرات الفنية، ورفع كفاءة كوادرها الهندسية.



وتناولت الورشة التي أقيمت اليوم الإثنين في مبنى المؤسسة بدمشق، عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت أصول وممتلكات الطرق وآليات حصرها، وأساليب الصيانة الوقائية والتصحيحية وإعادة التأهيل، إلى جانب عرض أحدث التقنيات المعتمدة في تقييم طبقات الرصف والمكونات الإنشائية، بما يدعم تطبيق نظم إدارة صيانة الطرق، وفق أفضل الممارسات الهندسية.



وأكد المهندس محمد حسون المتخصص في مجال صيانة الطرق خلال الورشة أن الإشراف الفني الفعال يشكل الركيزة الأساسية لضمان جودة تنفيذ مشاريع الطرق، مبيناً أن الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية في جميع مراحل التنفيذ يسهم في إطالة العمر الخدمي للطرق، ويحد من تكاليف الصيانة المستقبلية، ويرفع مستوى السلامة المرورية.



وأشار حسون إلى أن مواكبة التقنيات الحديثة في مجال تقييم الرصفات وإدارة صيانة الطرق، والتأهيل المستمر للكوادر الهندسية، يعدان من أهم عوامل تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تنفيذ المشاريع.



وأوضح حسون أن جودة مشاريع الطرق لا ترتبط فقط بحسن التنفيذ، وإنما تبدأ من تطبيق منهجية إشراف فني دقيقة تعتمد على الرقابة المستمرة، والتحقق من مطابقة المواد والأعمال للمواصفات القياسية، وإجراء الاختبارات الحقلية والمخبرية في مختلف مراحل التنفيذ.



وبيّن حسون أن تبني أساليب الصيانة الوقائية ونظم إدارة الرصفات يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق، وإطالة عمرها الخدمي، وترشيد نفقات الصيانة وإعادة التأهيل، بما يحقق أفضل استثمار للأصول الطرقية ويضمن استدامة البنية التحتية.



بدورهم، لفت المشاركون في الورشة إلى أن تنظيمها يأتي ضمن خطة المؤسسة المستمرة لتأهيل الكوادر الفنية، والارتقاء بمستوى الأداء الهندسي، بما يسهم في تحسين جودة تنفيذ وصيانة مشاريع الطرق، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق بما يخدم التنمية ويحقق متطلبات السلامة والاستدامة.



شارك في الورشة فنيو ومهندسو الإدارة المركزية، ومديرو الفروع، وعدد من المهندسين العاملين في المؤسسة، بهدف توحيد أسس الإشراف الفني على تنفيذ مشاريع الطرق، وتعزيز الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة.



وتأتي هذه الورشة في إطار برامج التدريب والتأهيل التي تنظمها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بهدف تطوير قدراتها في مجالات الإشراف الفني، وإدارة وصيانة شبكات الطرق، ومواكبة التطورات الهندسية الحديثة.

