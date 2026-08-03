الدفاع المدني يخمد حريقاً في مشغل للخياطة على طريق دمشق-درعا وينقذ 4 أشخاص

دمشق وريفها-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري حريقاً اندلع في مشغل للخياطة على طريق دمشق–درعا، خلف التاون سنتر، وتمكنت من إنقاذ 4 أشخاص كانوا داخل المبنى، وقدمت لهم الإسعافات الأولية في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.



وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت فور تلقي البلاغ، وتوجهت إلى موقع الحريق، حيث عملت على محاصرة النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتنفيذ عمليات التبريد ومراقبة الموقع، إضافة إلى تأمين المكان والتأكد من سلامته، مشيراً إلى أنه شاركت بعمليات الإخماد 8 فرق إطفاء من مديريتي الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظتي دمشق وريفها.



وكانت أخمدت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق في الأول من تموز الماضي، حريقاً اندلع في مستودع للمواد النفطية في بلدة حزة بريف دمشق.