انطلاق ورشة بدمشق تبحث دعم الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات

دمشق-سانا
انطلقت في دمشق، اليوم الإثنين، أعمال ورشة متخصصة تنظمها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعنوان “دعم الناجين والناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات”، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات، وذلك في فندق داما روز.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى توفير الدعم والحماية والخدمات اللازمة للناجين والناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، في إطار مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وتناقش الورشة آليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وسبل تطوير السياسات والاستجابات المؤسسية بما ينسجم مع مبادئ العدالة الانتقالية، إضافة إلى ضمان تقديم خدمات متكاملة تراعي احتياجات الناجين والناجيات وخصوصية أوضاعهم.