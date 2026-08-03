انطلاق ورشة بدمشق تبحث دعم الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات

0L9A8058 انطلاق ورشة بدمشق تبحث دعم الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات

دمشق-سانا‏

انطلقت في دمشق، اليوم الإثنين، أعمال ورشة متخصصة تنظمها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعنوان “دعم الناجين ‏والناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات”، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات، وذلك في فندق داما روز.‏

وتهدف الورشة إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى توفير الدعم والحماية والخدمات اللازمة للناجين والناجيات من العنف ‏الجنسي المرتبط بالنزاعات، في إطار مسار العدالة الانتقالية في سوريا.‏

وتناقش الورشة آليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وسبل تطوير السياسات والاستجابات المؤسسية بما ينسجم مع ‏مبادئ العدالة الانتقالية، إضافة إلى ضمان تقديم خدمات متكاملة تراعي احتياجات الناجين والناجيات وخصوصية ‏أوضاعهم.‏

0L9A8081 انطلاق ورشة بدمشق تبحث دعم الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات
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