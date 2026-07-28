المؤسسة السورية للمخابز: تنفيذ أكثر من 100 مشروع لتطوير المخابز بالمحافظات

IMG 20260723 111046 785 المؤسسة السورية للمخابز: تنفيذ أكثر من 100 مشروع لتطوير المخابز بالمحافظات

دمشق-سانا

نفذت المؤسسة السورية للمخابز خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 100 مشروع لدعم وتأهيل المخابز العامة في مختلف المحافظات، ضمن خطة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، ورفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة الرغيف، وتعزيز الأمن الغذائي.

IMG 20260723 111030 974 المؤسسة السورية للمخابز: تنفيذ أكثر من 100 مشروع لتطوير المخابز بالمحافظات

وأوضح مدير عام المؤسسة محمد الصيادي في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين أن المشاريع تضمنت تركيب واستبدال خطوط الإنتاج، وصيانة وتأهيل الآلات، وإنشاء مخابز جديدة مجهزة بخطوط إنتاج، إضافة إلى تزويد المخابز بمجموعات مولدات كهربائية ومنظومات طاقة شمسية، وتأهيل صالات الإنتاج والبيع والمرافق الخدمية.

وأشار الصيادي إلى أن هذه المشاريع تسهم في توسيع خدمات المخابز في المناطق المتضررة، وخفض الأعطال وتكاليف الصيانة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، وإعادة المخابز المتوقفة إلى الخدمة، وتحسين بيئة العمل، بما يضمن استمرارية إنتاج الخبز وتوفيره في مختلف المحافظات.

وكشف مدير المؤسسة أن عدد المخابز التي دخلت الخدمة الفعلية خلال الربع الأول من العام الجاري 38 مخبزاً، توزعت على محافظات دير الزور وريف دمشق ودرعا وحماة وحلب والرقة وإدلب، ما يعكس تسارع وتيرة إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت المتوقفة، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة الإنتاجية، وتحسين وصول مادة الخبز إلى المواطنين في مختلف المناطق.

وتواصل المؤسسة السورية للمخابز تنفيذ خطتها لإعادة تأهيل المخابز العامة المتضررة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة مادة الخبز، وضمان توافرها بشكل مستمر.

IMG 20260723 111146 770 المؤسسة السورية للمخابز: تنفيذ أكثر من 100 مشروع لتطوير المخابز بالمحافظات
IMG 20260723 111037 738 المؤسسة السورية للمخابز: تنفيذ أكثر من 100 مشروع لتطوير المخابز بالمحافظات
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