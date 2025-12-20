في نهاية يومها الثاني.. حملة “حلب ست الكل” تجمع أكثر من 270 مليون دولار

أعضاء الهيئات الناخبة يدلون بأصواتهم لانتخاب الأعضاء عن دائرتي رأس العين وتل أبيض
بعد عام على التحرير حكاية شجاعة في إزالة مخلفات الحرب بحلب وريفها
آراء عدد من أهالي مدينة دمشق حول مدى سهولة حصولهم على مادة الخبز من الأفران
في الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الكيماوي.. التزام بمحاسبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب
“الشرعية الانتخابية وآلية المشاركة الشعبية” ندوة سياسية في المركز الثقافي العربي بدرعا
