حريق محدود في الجامع الأموي بدمشق بسبب ماس كهربائي‎ دون وقوع أضرار

الرئيسة حريق محدود في الجامع الأموي بدمشق بسبب ماس كهربائي‎ دون وقوع أضرار

دمشق-سانا

نشب مساء يوم الأحد، حريق محدود داخل أروقة الجامع الأموي بدمشق، ناتج عن ماس كهربائي في أحد التمديدات القديمة، ‌‏أسفر عن اشتعال أحد المصابيح القديمة (برجكتور غازي) عند باب المسجد.‏

وذكر مدير مسجد بني أمية الكبير، محمود زيدان، في تصريح لمراسل سانا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على ‌‏الحريق بشكل كامل، فور وصولها إلى المكان، دون وقوع أي أضرار مادية تذكر في بنيان الجامع أو محتوياته، أو إصابات ‌‏بشرية.‏

وأوضح زيدان أن التدخل السريع حال دون امتداد النيران إلى أي جزء من المعلم الأثري، مثمناً استجابة رجال الدفاع المدني ‌‏المباشرة. ‏

وأشار زيدان إلى أن المسجد لم يتوقف عن استقبال المصلين والزوار، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على مراجعة جميع التمديدات ‌‏الكهربائية في المسجد تفادياً لتكرار مثل هذه الطوارئ.‏

الصورة الثاللثة حريق محدود في الجامع الأموي بدمشق بسبب ماس كهربائي‎ دون وقوع أضرار
الصورة الثانية حريق محدود في الجامع الأموي بدمشق بسبب ماس كهربائي‎ دون وقوع أضرار
الصورة الخامسة حريق محدود في الجامع الأموي بدمشق بسبب ماس كهربائي‎ دون وقوع أضرار
الصورة الرابعة حريق محدود في الجامع الأموي بدمشق بسبب ماس كهربائي‎ دون وقوع أضرار
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