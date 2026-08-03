حريق محدود في الجامع الأموي بدمشق بسبب ماس كهربائي‎ دون وقوع أضرار

دمشق-سانا
نشب مساء يوم الأحد، حريق محدود داخل أروقة الجامع الأموي بدمشق، ناتج عن ماس كهربائي في أحد التمديدات القديمة، أسفر عن اشتعال أحد المصابيح القديمة (برجكتور غازي) عند باب المسجد.
وذكر مدير مسجد بني أمية الكبير، محمود زيدان، في تصريح لمراسل سانا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق بشكل كامل، فور وصولها إلى المكان، دون وقوع أي أضرار مادية تذكر في بنيان الجامع أو محتوياته، أو إصابات بشرية.
وأوضح زيدان أن التدخل السريع حال دون امتداد النيران إلى أي جزء من المعلم الأثري، مثمناً استجابة رجال الدفاع المدني المباشرة.
وأشار زيدان إلى أن المسجد لم يتوقف عن استقبال المصلين والزوار، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على مراجعة جميع التمديدات الكهربائية في المسجد تفادياً لتكرار مثل هذه الطوارئ.