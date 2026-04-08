ضمن حملة “فداءً لحماة”…استئناف أعمال تأهيل مركز عقيربات الصحي

انطلقت اليوم الأربعاء، ضمن حملة “فداءً لحماة” أعمال إعادة تأهيل مركز عقيربات الصحي في ريف حماة الشرقي والذي يخدم أهالي نحو 70 قرية ومزرعة في المنطقة.

وأوضح المهندس المشرف على الترميم عبد الله حراق لمراسل سانا، أن أعمال إعادة التأهيل توقفت سابقاً بسبب وجود مخلفات حرب وألغام ومواد متفجرة في مقر المركز ومحيطه، ما استدعى إبلاغ فرق الهندسة في وزارة الدفاع لنزع الألغام والمقذوفات غير القابلة للانفجار، حفاظاً على سلامة الكوادر العاملة.

وأشار، إلى أن مديرية صحة حماة رفعت مؤخراً تصنيف المركز الواقع شرق سلمية إلى المستوى ج 3 نظراً لأهميته بالنسبة لأعداد كبيرة من أهالي المنطقة، الأمر الذي يتطلب إدخال تحسينات على بعض الأعمال الإنشائية وإعادة الدراسة والتعاقد للتنفيذ وفق المعطيات الجديدة، مبيناً أن إنجاز أعمال إعادة التأهيل يستغرق شهرين ليصار إلى تسليمة لمديرية صحة حماة ووضعه في خدمة المواطنين.

كما رأى أحمد الحسن من أهالي عقيربات، أن إعادة تأهيل المركز ووضعه في الخدمة مجدداً بأسرع وقت ممكن، تمثل ضرورة ملحة لأهالي وسكان المنطقة التي تفتقر لوجود أي مشفى أو مركز صحي قريب سوى مشفى سلمية الذي يبعد نحو 35 كيلومتراً، لافتاً إلى ضرورة تزويد المركز حال وضعه في الخدمة بسيارة إسعاف والكوادر الطبية والتمريضية والأدوية اللازمة.

وكانت مديرية صحة حماة أعلنت نهاية العام الماضي 2025 خطة تشمل ترميم وتجهيز مراكز صحية في سهل الغاب وريف حماة الشمالي، وصولاً إلى ترميم وإعادة تأهيل كل المراكز الصحية التي دمرها النظام البائد في السنوات الماضية وإدخالها الخدمة مجدداً.

وأطلقت محافظة حماة حملة “فداء لحماة” في تشرين الثاني الماضي، وجمعت تبرعات تقدر بنحو 210 ملايين دولار، بهدف دعم إعادة إعمار المناطق المتضررة في المحافظة، والنهوض بالبنية التحتية فيها وتسهيل عودة المهجرين.