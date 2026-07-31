إخماد حريق حراجي في محيط قرية دوير الأكراد بريف حماة

حماة-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حماة بالتعاون مع فرق الحراج فجر اليوم الجمعة من إخماد حريق حراجي اندلع في محيط قرية دوير الأكراد بمنطقة سهل الغاب في ريف المحافظة.

وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة، أن فرق الإطفاء واجهت خلال عمليات الاستجابة تحديات كبيرة، أبرزها وجود ألغام ومخلفات حرب وذخائر غير منفجرة في محيط الحريق، ما شكّل خطراً مباشراً على سلامة العناصر وأعاق عمليات الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة، قبل أن تتمكن الفرق من السيطرة على الحريق وإخماده وتأمين الموقع.

وأشارت المديرية الى أن فرق الدفاع المدني وفرق الحراج تواصل مراقبة موقع الحريق، تحسباً لتجدد اشتعال النيران.