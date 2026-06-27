رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في ذكرى مجزرة سجن تدمر: الذاكرة حق والمساءلة واجب

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، في الذكرى الـ 46 لمجزرة سجن تدمر، أن جرائم الإبادة والتعذيب لن تنسى، ولن يفلت مرتكبوها من العدالة.

وقال عبد اللطيف في تغريدة له عبر منصة (إكس): “الذاكرة حق، والمساءلة واجب، والعدالة هي الطريق إلى سوريا الجديدة”.

ويُعد سجن تدمر واحداً من أكثر السجون قسوةً ورهبةً في التاريخ الحديث، حيث حوّله النظام البائد على مدى عقود إلى ساحة للإعدامات الجماعية والمجازر والانتهاكات الممنهجة بحق آلاف المعتقلين العُزّل.

وكانت رابطة الناجين من سجن تدمر قد نظمت فعالية بعنوان “رحلة تدمر من الذاكرة الأليمة إلى العدالة” في مدينة تدمر، إحياء للذكرى السادسة والأربعين لمجزرة سجن تدمر، والحفاظ على الذاكرة الوطنية، وتسليط الضوء على قضايا المعتقلين والمفقودين، والتأكيد على أهمية الحقيقة والعدالة والإنصاف.