التنمية الإدارية بحمص تجري تدريباً نوعياً حول إدارة المشاريع التنموية لقيادات الجهات الحكومية

حمص-سانا

نفذت مديرية التنمية الإدارية في محافظة حمص اليوم الثلاثاء تدريباً نوعياً بعنوان “إدارة المشاريع التنموية”، استهدف مديري المديريات الحكومية والمناطق والشُعب، وذلك في مقر غرفة صناعة حمص، بهدف تعزيز قدرات القيادات الإدارية في تخطيط وإدارة المشاريع التنموية وفق منهجيات حديثة، تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.

وأوضح مدير مديرية التنمية الإدارية في حمص خالد الجودي في تصريح لـ سانا، أن التدريب يختص بإدارة المشاريع، ويركز على عدد من المفاهيم الأساسية، أبرزها التشاركية مع أصحاب المصلحة، وتحديد نطاق العمل، وإدارة الوقت والمخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الأعمال التشغيلية المنفذة ضمن المديريات.

وبدورها، بيّنت مديرة مديرية التربية والتعليم في حمص ملك السباعي، أن الهدف من الدورة هو التدريب على تنظيم المشروع ودراسة مختلف أبعاده، بدءاً من تحديد الهدف والمشكلة، ووضع الخطة الزمنية، وتحديد الجهات المستفيدة والمخرجات، وصولاً إلى تقييم المشروع وتطبيقه على أرض الواقع.

وأضافت أن هذه الدورات تسهم في تجديد المعارف والمهارات واكتساب خبرات جديدة في مجال الإدارة.

وفي السياق، لفت مدير مديرية صناعة حمص زاهر محمد علي زقريط وهو أحد المشاركين في التدريب، إلى أن الدورة أتاحت للمشاركين اكتساب مهارات العمل ضمن فريق، وتوزيع المهام بين أعضائه.

وأكد أن المشاركين سيعملون على نقل الخبرات والمعارف التي اكتسبوها خلال التدريب إلى المديريات التي يعملون فيها، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

من جانبه، أوضح المدرب نضال عجاج، أن التدريب يركز على إدارة المشاريع التنموية ودورة حياة المشروع، بدءاً من اختيار المشروع الأمثل وتصميمه وإعداده، مروراً بوضع الخطط التنفيذية ومتابعتها وتقييمها، وانتهاءً بإغلاق المشروع وفق الأسس الصحيحة.

وبيّن أن التدريب يجمع بين الجوانب العلمية والقيادية لإدارة المشاريع، ويساعد القيادات المشاركة على إدارة فرق العمل بكفاءة وربط البرامج التي تنفذها بالرؤية الاستراتيجية لمؤسساتها.

ويأتي التدريب ضمن خطة مديرية التنمية الإدارية في حمص الرامية إلى بناء قدرات القيادات الإدارية في الجهات العامة، وتعزيز كفاءتها في إدارة المشاريع التنموية بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.