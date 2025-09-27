التربية السورية: رابط إلكتروني لتحميل الكتب الدراسية المعدلة للعام الدراسي 2025 – 2026

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم، أنها خصصت رابطاً إلكترونياً جديداً يتيح للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور تحميل ملفات الكتب الدراسية الخاصة بالمنهاج الدراسي المعدل للعام الدراسي 2025 – 2026، وذلك لكل المراحل التعليمية وفي جميع المحافظات السورية.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن الكتب ستكون متوافرة بصيغ إلكترونية (PDF) يمكن تحميلها وقراءتها بسهولة على مختلف الأجهزة، وذلك في إطار التوجه نحو تعزيز التعليم الرقمي، وتحقيق العدالة التعليمية بين جميع الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تحميل الملفات من خلال الرابط.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لتسهيل الوصول إلى الموارد التعليمية الرقمية، ودعم العملية التعليمية في ظل التحديثات التي أُدخلت على عدد من المواد الدراسية.

وكانت الوزارة أعلنت في تموز الماضي أنه سيتم اعتماد منهاج العام 2024-2025 للعام الدراسي الجاري 2025-2026، وذلك بعد أن يتم حذف كل ما يتعلق منها برموز النظام البائد.