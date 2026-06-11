انطلاق معرض “السوري للصناعات الدوائية 2026” في حلب بمشاركة أكثر من 50 شركة

حلب-سانا



انطلقت في مدينة حلب اليوم الخميس، فعاليات معرض “السوري للصناعات الدوائية 2026”، الذي تنظمه شركة ثقة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع نقابة صيادلة حلب وبرعاية المحافظة، وذلك في فندق الشيراتون، بمشاركة واسعة من الشركات الدوائية الوطنية.

ويشارك في المعرض أكثر من خمسين شركة دوائية محلية، بهدف دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز التواصل بين الشركات والكوادر الطبية والصيدلانية، وفتح المجال أمام عرض أحدث المستحضرات والتقنيات المستخدمة في التصنيع.

وبيّنت عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب الدكتورة رولا سفر في تصريح لـ سانا أن المعرض يشكل منصة مهمة للشركات لاستعراض منتجاتها الجديدة، وللصيادلة للاطلاع على أحدث العروض والتطورات في السوق الدوائية، مؤكدة أن الفعالية تسهم في دعم التعاون بين الشركات وتطوير القطاع الدوائي الوطني.

من جهته، أوضح نقيب صيادلة سوريا الصيدلاني إبراهيم الإسماعيل أن المعرض يشهد مشاركة العديد من الشركات الدوائية التي تعرض أحدث الأصناف الدوائية التي تنتجها المعامل السورية، إضافة إلى حضور واسع من الصيادلة ما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة المهنية.

منصة للتعرف على منتجات جديدة

وأشارت الصيدلانية ديانا عرعوري، صاحبة مستودع أدوية، إلى أهمية إقامة مثل هذه المعارض المتخصصة التي تتيح التعرف على التركيبات الدوائية الجديدة والعروض المقدمة من الشركات، مؤكدة أن تطور الصناعة الدوائية السورية يوفر بدائل محلية عالية الجودة ويحد من الحاجة إلى الاستيراد.

ولفت الصيدلاني براء قصاب إلى أن المعرض يجمع شركات جديدة تعرض منتجاتها للمرة الأولى، ما يتيح التعرف على أصناف حديثة وتبادل الخبرات، معرباً عن أمله في أن تسهم الفعاليات المهنية المرافقة في مناقشة التحديات التي تواجه المهنة وإيجاد حلول مناسبة.

ويستمر المعرض يومين، ويشكل منصة لعرض أحدث المستحضرات الدوائية والتقنيات التصنيعية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع الصحي والدوائي، بما يدعم الصناعات الوطنية ويعزز حضور الدواء السوري.