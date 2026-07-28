التأمينات الاجتماعية: المقابلات الشفهية للمتقدمين لمسابقة الفئتين الرابعة والخامسة تنتهي غداً

دمشق-سانا



أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المقابلات الشفهية للمتقدمين إلى مسابقة التوظيف المخصصة ‏لملء شواغر لديها، ولدى فروعها في المحافظات ضمن الفئتين الرابعة والخامسة تنتهي غداً الأربعاء.‏



وأوضحت المؤسسة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن المقابلات بدأت يوم الأحد الماضي، و تركز على إجراء تقييم للمتقدمين، وقياس مدى أهليتهم لشغل الوظائف وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن اختيار الأكفأ والأجدر بما يتناسب مع متطلبات العمل وظروفه وتنفيذ مهامه.



وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت في الـ 15 من حزيران الماضي، عن شواغر وظيفية خدمية للفئتين الرابعة والخامسة تشمل العمل كـ (مستخدم، مراسل، حارس، وسائق)، لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها في المحافظات السورية.