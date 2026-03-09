الخارجية السورية تُدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف منشأة سكنية في الخرج السعودية

دمشق-سانا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الاعتداء الإيراني الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية، و أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين وإصابة آخرين.

وأعربت الوزارة في بيان صادر عنها، فجر اليوم الإثنين، عن “الرفض القاطع لأي أعمال عدوانية تستهدف المدنيين والتجمعات السكنية”، داعية إلى ضرورة احترام القوانين والأعراف الدولية في حماية المدنيين.

كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها، على تضامن الجمهورية العربية السورية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب.

وقُتل شخصان وأُصيب 12 آخرون بجروح جراء سقوط “مقذوف عسكري” في محافظة الخرج جنوب الرياض، بحسب ما أفاد الدفاع المدني السعودي، أمس الأحد، في وقت تواصل إيران ضرب دول خليجية رداً على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في منشور على منصة إكس: “إنّ المقذوف سقط على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج”، مشيراً إلى مقتل شخصين من الجنسية الهندية والبنغلادشية وإلى إصابة 12 آخرين.