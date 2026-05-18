حاكم مصرف سوريا المركزي يتسلّم مهامه ويؤكد الاستمرار ‏بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي‎

دمشق-سانا
تسلّم حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد محمد صفوت رسلان رسمياً مهام عمله، وذلك خلال مراسم تسليم واستلام جرت اليوم الإثنين في مبنى المصرف بدمشق، وذلك بحضور الحاكم السابق عبد القادر الحصرية، ومديري الإدارات المركزية في المصرف.
وذكر المصرف المركزي عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تسليم واستلام المهام والمسؤوليات، بما يضمن استمرارية العمل واستقرار السياسات النقدية والمصرفية في البلاد.
وتخلّل اللقاء تكريم الحصرية تقديراً لجهوده السابقة في ترسيخ العمل المؤسساتي وتنظيمه.
وتوجه رسلان بالشكر إلى الحصرية على جهوده الكبيرة خلال ”مرحلة حساسة واستثنائية في تاريخ سوريا الجديدة”، مؤكداً أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يشكل أساساً مهماً سيواصل مصرف سوريا المركزي البناء عليه، انطلاقاً من أن الاستقرار النقدي والمالي هو مسار مؤسساتي تراكمي، ساهمت في ترسيخه كوادر وجهود متعاقبة داخل المصرف.
وأوضح رسلان أن العمل سيركز خلال المرحلة القادمة على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة، عبر نهج يقوم على التدرج، والاستمرارية، وتعزيز الثقة، بما ينسجم مع السياسات التي عمل عليها المصرف المركزي خلال المرحلة الماضية، وبما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 15 من أيار الجاري المرسوم رقم (99) لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي.
ومحمد صفوت رسلان
من مواليد عام 1981.
– حاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد (محاسبة) من جامعة حلب.
– حاصل على دبلوم في الإدارة الإستراتيجية من جامعة لازارسكي – وارسو.
– حاصل على شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.
– شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.
– شغل منصب مدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا.
– عمل مستشاراً لدى شركتي EY وCapco
– عمل خبيراً مصرفياً في TARGOBANK وDeutsche Bank
– شغل منصب مدير فرع في بنك بيبلوس – سوريا.
– يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي.
– عضو مجلس إدارة سابق لعدد من المنظمات المجتمعية في ألمانيا.
– حاصل على تكريمات متعددة تقديراً لجهوده في العمل التطوعي والخيري في ألمانيا.