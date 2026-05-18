حاكم مصرف سوريا المركزي يتسلّم مهامه ويؤكد الاستمرار ‏بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي‎

دمشق-سانا‏

تسلّم حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد محمد صفوت رسلان ‏رسمياً مهام عمله، وذلك خلال مراسم تسليم واستلام جرت ‏اليوم ‏الإثنين في مبنى المصرف بدمشق، وذلك بحضور الحاكم السابق ‏عبد القادر الحصرية، ومديري الإدارات المركزية في ‏المصرف‎.‎

وذكر المصرف المركزي عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين أن ‏هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تسليم واستلام المهام ‌‏والمسؤوليات، بما يضمن استمرارية العمل واستقرار السياسات ‏النقدية والمصرفية في البلاد‎.‎

وتخلّل اللقاء تكريم الحصرية تقديراً لجهوده السابقة في ترسيخ ‏العمل المؤسساتي وتنظيمه‎.‎

وتوجه رسلان بالشكر إلى الحصرية على جهوده الكبيرة خلال ‌‏”مرحلة حساسة واستثنائية في تاريخ سوريا الجديدة”، مؤكداً ‏أن ما ‏تحقق خلال الفترة الماضية يشكل أساساً مهماً سيواصل مصرف ‏سوريا المركزي البناء عليه، انطلاقاً من أن ‏الاستقرار النقدي ‏والمالي هو مسار مؤسساتي تراكمي، ساهمت في ترسيخه كوادر ‏وجهود متعاقبة داخل المصرف‎.‎

وأوضح رسلان أن العمل سيركز خلال المرحلة القادمة على ‏تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة، ‏عبر ‏نهج يقوم على التدرج، والاستمرارية، وتعزيز الثقة، بما ينسجم مع ‏السياسات التي عمل عليها المصرف المركزي ‏خلال المرحلة ‏الماضية، وبما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري ‏على المدى الطويل‎.‎

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 15 من أيار الجاري ‏المرسوم رقم (99) لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت ‏عبد ‏الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي‎.‎

ومحمد صفوت رسلان

‎ ‎من مواليد عام 1981‌‌‎.‎

‎– ‎حاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد (محاسبة) من جامعة ‏حلب‎.‎

‎– ‎حاصل على دبلوم في الإدارة الإستراتيجية من جامعة لازارسكي ‌‏– وارسو‎.‎

‎– ‎حاصل على شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع‎.‎

‎– ‎شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري‎.‎

‎– ‎شغل منصب مدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ‏ألمانيا‎.‎

‎– ‎عمل مستشاراً لدى شركتي‎ EY ‎وCapco‎

‎– ‎عمل خبيراً مصرفياً في‎ TARGOBANK ‎وDeutsche Bank‎

‎– ‎شغل منصب مدير فرع في بنك بيبلوس – سوريا‎.‎

‎– ‎يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في إدارة مخاطر الائتمان ‏والحوكمة والتحول الرقمي‎.‎

‎– ‎عضو مجلس إدارة سابق لعدد من المنظمات المجتمعية في ‏ألمانيا‎.‎

‎– ‎حاصل على تكريمات متعددة تقديراً لجهوده في العمل التطوعي ‏والخيري في ألمانيا‎.‎