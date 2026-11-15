ضمن أسبوع الكتاب.. جمع معرض “خير جليس” مواهب أطفال ويافعين من 8 مراكز تربوية فنية تاريخ النشر: 2026/11/15 7:09 مساءً اخر تحديث: 2026/11/15 7:09 مساءً ضمن أسبوع الكتاب، جمع معرض “خير جليس” في ثقافي العدوي مواهب أطفال ويافعين من 8 مراكز تربوية فنية، عبر لوحات ومجسمات وفقرات موسيقية تحتفي بالقراءة. تسجيل نحو 17 ألف شركة وسجل تجاري فردي في سوريا خلال 9 أشهر أكثر من 210 آلاف خدمة طبية مقدمة في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة العناقيد الصناعية تنقل الصناعة السورية من تجمّع المصانع إلى منظومة إنتاج مترابطة تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من تقلبات جوية متوقعة اليوم الجمعة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أسبوع الكتابثقافي العدويمعرض خير جليس مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق ضحايا ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال شؤون المرأة الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً آخر الأخبار انفوغراف ضمن أسبوع الكتاب.. جمع معرض “خير جليس” مواهب أطفال ويافعين من 8 مراكز تربوية فنية انفوغراف قطاع البصريات في سوريا.. تحديات في تنظيم المهنة ونقص في الكوادر وجودة المنتجات ثقافة وفنونالمحافظاتحمص معرض كتاب الطفل بحمص.. فضاء تفاعلي يعزز القراءة وينمي المواهب