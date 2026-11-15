الأحد 15 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: ضمن أسبوع الكتاب.. جمع معرض “خير جليس” مواهب أطفال ويافعين من 8 مراكز تربوية فنية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

ضمن أسبوع الكتاب.. جمع معرض “خير جليس” مواهب أطفال ويافعين من 8 مراكز تربوية فنية

خير جليس ضمن أسبوع الكتاب.. جمع معرض "خير جليس" مواهب أطفال ويافعين من 8 مراكز تربوية فنية

ضمن أسبوع الكتاب، جمع معرض “خير جليس” في ثقافي العدوي مواهب أطفال ويافعين من 8 مراكز تربوية فنية، عبر لوحات ومجسمات وفقرات موسيقية تحتفي بالقراءة.

تسجيل نحو 17 ألف شركة وسجل تجاري فردي في سوريا خلال 9 أشهر‏
أكثر من 210 آلاف خدمة طبية مقدمة في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة
العناقيد الصناعية تنقل الصناعة السورية من تجمّع المصانع إلى منظومة إنتاج مترابطة
تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور
وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من تقلبات جوية متوقعة اليوم الجمعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار