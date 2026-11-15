ضمن أسبوع الكتاب.. جمع معرض “خير جليس” مواهب أطفال ويافعين من 8 مراكز تربوية فنية

ضمن أسبوع الكتاب، جمع معرض “خير جليس” في ثقافي العدوي مواهب أطفال ويافعين من 8 مراكز تربوية فنية، عبر لوحات ومجسمات وفقرات موسيقية تحتفي بالقراءة.