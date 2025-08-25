بين الأمل والمعاناة.. كيف يؤثر شُح المياه على المزارعين في ريف اللاذقية؟
انعقاد الاجتماع التشاوري الأول في إدلب ضمن إطار مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا SEEP
سحر المدينة في الليل مشاهد جوية لشارع المولات في الدانا بريف إدلب الشمالي
وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
بأدوات ورسومات بسيطة شاب سوري في ألمانيا يجسد آلام السوريين خلال السنوات
نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية: فساد بمئات ملايين الدولارات زمن النظام البائد
استعدادات مكثفة للجناح السوري للمشاركة في معرض دمشق الدولي
دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى السويداء عن طريق ممر بصر الحرير في ريف درعا
Sign in to your account
تذكرني