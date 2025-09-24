استطلاع رأي لسكان مخيم عطاء الخير ضمن تجمع مخيمات خربة الجوز بريف إدلب

سانا تستطلع آراء أهال من دمشق حول افتتاح وزارة الداخلية أول دائرة متخصصة لشكاوى المواطنين
طائرة مساعدات سعودية تصل إلى مطار حلب الدولي لدعم المتضررين من الحرائق في ريف اللاذقية
توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان
معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية يطلع على واقع العمل في مديرية الأحوال المدنية بحمص
حملة “دير العز”.. قلوب السوريين تنبض بتضامن ليس له حدود.
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى