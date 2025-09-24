استطلاع رأي لسكان مخيم عطاء الخير ضمن تجمع مخيمات خربة الجوز بريف إدلب
جهود كبيرة تبذلها فرق الدفاع المدنيلإخماد الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية
افتتاح فندق “ديونز بوتيك” في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق
بدء المرحلة الثانية من الاكتتاب على مقاسم المدينة الصناعية في حلب
واقع الرعاية الصحية في تل رفعت بريف حلب
اجتماع في حماة لدراسة واقع الصناعة والتجمعات الصناعية العشوائية
الدفاع المدني بحمص ينتشل رفات بشرية في حي كرم الزيتون
هل تغيرت إجراءات الدخول والخروج على معبر جديدة يابوس في الفترة الأخيرة؟
