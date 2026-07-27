انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الإثنين أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في فندق داما روز بدمشق.‏

وتهدف الورشة التي يشارك فيها قضاة وخبراء ومختصون، إلى مراجعة مشروع مدونة السلوك القضائي ومناقشة مضامينه ‏بصورة تشاركية.‏

ويشارك في الورشة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة، ووزراء العدل والتعليم العالي والبحث العلمي ‏والإعلام والتنمية الإدارية، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب عدد من ‏القضاة وممثلي المنظمات المجتمعية والنقابية.

الويس: ما يُطرح اليوم منطلق للحوار وليس نهاية له

وأكد وزير العدل مظهر الويس خلال الورشة أن الوزارة تعمل منذ عام على إعداد المدونة، وما يُطرح اليوم هو مشروع يشكل منطلقاً للحوار، وليس نهاية له.

ولفت وزير العدل إلى أن المدونة ليست أداة لرقابة القاضي أو مساءلته، وإنما تهدف إلى حمايته وصون استقلاله وسمعته، ومساعدته على تحديد الضوابط التي ينبغي الالتزام بها في هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف: نهدف اليوم إلى التوصل لآلية عمل لتجربة إطلاق مدونة السلوك القضائي، وإدراجها ضمن مناهج التدريب ‏في المعهد العالي للقضاء، بما يتيح إعداد برامج تدريبية للقضاة الجدد والقدامى.‏

السليمان: الاستقلال والنزاهة والكفاءة مقومات أداء المؤسسة القانونية

بدوره شدد رئيس محكمة النقض القاضي المستشار أنس السليمان خلال الورشة على أنه لا يمكن للمؤسسة القضائية أداء رسالتها المنشودة من دون توافر ‏ثلاثة مقومات أساسية لدى القضاة العاملين فيها، هي الاستقلال والنزاهة والكفاءة.‏

ولفت السليمان إلى أن استقلال القضاء لا يتحقق بالدساتير والنصوص القانونية وحدها، بل ينبع من داخل القاضي نفسه، بوصفه قراراً شخصياً وممارسة أخلاقية قبل أن يكون مبدأً دستورياً، مؤكداً دعمه لوزارة العدل في هذه الخطوة الطيبة المباركة، وتشجيعنا التام لها في اعتماد مدونة ملزمة للسلوك ‏القضائي.‏