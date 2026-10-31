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التغريبة الحرفية.. تحديات تواجه الحرفيين العائدين إلى الوطن

‏«شهبا تك 2026» ينطلق في حلب لتعزيز التحول الرقمي‏
مشروع خدمي لتحسين شبكة الطرق وتطوير المدخل الشرقي لمدينة معضمية الشام بريف دمشق
“الصقارة” رياضة تراثية في جناح قطر بمعرض دمشق الدولي للكتاب
محافظة الرقة تعلن خطة لتأهيل ثلث المدارس المتضررة والخارجة عن الخدمة
من الجامعة إلى سوق العمل.. ورشة في جامعة دمشق لتمكين الطلاب والخريجين الجدد
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