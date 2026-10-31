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Reading: إزالة الأنقاض في قرية حللوز بريف إدلب الغربي تمهيداً لعودة الأهالي
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إزالة الأنقاض في قرية حللوز بريف إدلب الغربي تمهيداً لعودة الأهالي

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