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Reading: تصدعات في سد وادي البقر في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي تثير قلق الأهالي
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تصدعات في سد وادي البقر في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي تثير قلق الأهالي

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