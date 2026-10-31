انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الدولية لمدربي ‏ألعاب القوى بدمشق ‏

دمشق-سانا

انطلقت اليوم السبت بمدينة الياسمين الرياضية بدمشق ‏المرحلة الثانية من الدورة الدولية لمدربي ألعاب القوى في ‏سوريا للمستوى الأول، والتي تقام برعاية وزارة الرياضة ‏والشباب، وينظمها الاتحاد السوري لألعاب القوى ومركز ‏التنمية الإقليمي بالقاهرة، بمشاركة عدد من المدربين من مختلف ‏المحافظات، وبإشراف محاضرين دوليين.‏

وقال رئيس الاتحاد السوري لألعاب القوى محمد الضامن‏ لـ سانا: إن الدورة تضم 39 دارساً ودارسة من مختلف ‏المحافظات، مشيراً إلى أنها تقام ضمن برنامج التنمية ‏والاتفاقية الموقعة بين الاتحاد السوري لألعاب القوى ‏والاتحاد الدولي لألعاب القوى.‏

وأضاف الضامن، أن الاتحاد يعتزم إقامة دورات مماثلة ‏للمستوى الأول خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل دورة ‏سنوياً، بهدف زيادة عدد الكوادر التدريبية، وتأهيل أكبر عدد ‏ممكن من المدربين.‏

وأوضح المحاضر في الدورة وائل رمضان من مصر، أن الدورة تمثل المستوى الأول ضمن نظام الاتحاد الدولي ‏لإعداد الكوادر الفنية، وتتضمن محاور نظرية في علوم ‏الرياضة تشمل فسيولوجيا الرياضة والتشريح وعلم التدريب ‏والتخطيط، والمهارات وطرق تعليمها في مسابقات ‏ألعاب القوى إضافة إلى الجانب العملي، مبيناً أنها تشكل ‏الخطوة الأولى التي تتيح للدارسين الانتقال لاحقاً إلى ‏المستويين الثاني والثالث.‏

وأشار رمضان إلى أن البرنامج يمتد نحو 12 يوماً، ويتضمن ‏تقييماً نظرياً عبر المنصة الإلكترونية للاتحاد الدولي، وآخر ‏عملياً لقياس مدى استفادة الدارسين من المحاور المقدمة.‏

من جهته، المحاضر ناصر جار الله من الكويت بيّن أن ‏الجانب العملي يركز على أساليب تعليم اللاعبين الصغار ‏وتأسيسهم وتطوير مهاراتهم وانتقاء المواهب، إضافة إلى ‏الخطوات التعليمية والتدريبية المناسبة للناشئين، لافتاً إلى أن ‏الدارسين سيخضعون لتقييم عملي لطريقة التدريب ومراحله ‏فضلاً عن اختبارين عملي ونظري في اليومين الأخيرين من ‏الدورة، تمهيداً لتأهيل الناجحين إلى المستوى الثاني.‏

وكانت الدورة بدأت في العاشر من تشرين الأول الجاري ‏بمحاضرات عبر الإنترنت استمرت سبعة أيام، قبل الانتقال ‏إلى الدروس والاختبارات العملية بإشراف المحاضرين الدوليين.‏