انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الدولية لمدربي ‏ألعاب القوى بدمشق ‏

دمشق-سانا
انطلقت اليوم السبت بمدينة الياسمين الرياضية بدمشق المرحلة الثانية من الدورة الدولية لمدربي ألعاب القوى في سوريا للمستوى الأول، والتي تقام برعاية وزارة الرياضة والشباب، وينظمها الاتحاد السوري لألعاب القوى ومركز التنمية الإقليمي بالقاهرة، بمشاركة عدد من المدربين من مختلف المحافظات، وبإشراف محاضرين دوليين.
وقال رئيس الاتحاد السوري لألعاب القوى محمد الضامن لـ سانا: إن الدورة تضم 39 دارساً ودارسة من مختلف المحافظات، مشيراً إلى أنها تقام ضمن برنامج التنمية والاتفاقية الموقعة بين الاتحاد السوري لألعاب القوى والاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وأضاف الضامن، أن الاتحاد يعتزم إقامة دورات مماثلة للمستوى الأول خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل دورة سنوياً، بهدف زيادة عدد الكوادر التدريبية، وتأهيل أكبر عدد ممكن من المدربين.
وأوضح المحاضر في الدورة وائل رمضان من مصر، أن الدورة تمثل المستوى الأول ضمن نظام الاتحاد الدولي لإعداد الكوادر الفنية، وتتضمن محاور نظرية في علوم الرياضة تشمل فسيولوجيا الرياضة والتشريح وعلم التدريب والتخطيط، والمهارات وطرق تعليمها في مسابقات ألعاب القوى إضافة إلى الجانب العملي، مبيناً أنها تشكل الخطوة الأولى التي تتيح للدارسين الانتقال لاحقاً إلى المستويين الثاني والثالث.
وأشار رمضان إلى أن البرنامج يمتد نحو 12 يوماً، ويتضمن تقييماً نظرياً عبر المنصة الإلكترونية للاتحاد الدولي، وآخر عملياً لقياس مدى استفادة الدارسين من المحاور المقدمة.
من جهته، المحاضر ناصر جار الله من الكويت بيّن أن الجانب العملي يركز على أساليب تعليم اللاعبين الصغار وتأسيسهم وتطوير مهاراتهم وانتقاء المواهب، إضافة إلى الخطوات التعليمية والتدريبية المناسبة للناشئين، لافتاً إلى أن الدارسين سيخضعون لتقييم عملي لطريقة التدريب ومراحله فضلاً عن اختبارين عملي ونظري في اليومين الأخيرين من الدورة، تمهيداً لتأهيل الناجحين إلى المستوى الثاني.
وكانت الدورة بدأت في العاشر من تشرين الأول الجاري بمحاضرات عبر الإنترنت استمرت سبعة أيام، قبل الانتقال إلى الدروس والاختبارات العملية بإشراف المحاضرين الدوليين.