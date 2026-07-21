وزارة الأوقاف تعتمد الدليل العلمي لتصديق الإجازات القرآنية

‏ ‏دمشق-سانا‏

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اعتمد المجلس العلمي لشؤون القرآن الكريم في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الأوقاف ‏محمد أبو الخير شكري، الدليل العلمي لتصديق الإجازات القرآنية، بما يسهم في ضبط معايير ‏الإقراء، وتوحيد مرجعياته العلمية.‏

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وبينت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن المجلس اطلع خلال الاجتماع، الذي عقد في مبنى ‏الوزارة بدمشق، على سير عمل اللجنة العلمية لمصحف المكفوفين، كما بحث عدداً من القضايا ‏والاستشارات القرآنية التخصصية، في إطار رؤية علمية تهدف إلى تطوير منظومة العمل ‏القرآني، وترسيخ المرجعية العلمية للإقراء، وتعزيز ريادة سوريا في خدمة القرآن الكريم.‏

وأكد وزير الأوقاف أهمية إبراز الوجه القرآني المشرق لبلاد الشام، وترسيخ ‏إرثها العلمي العريق في العناية بكتاب الله، مشدداً على الدور المحوري للمجلس العلمي في ‏الارتقاء بمسيرة الإقراء، وتأهيل الكفاءات، وتعزيز العمل القرآني التخصصي.‏



وكانت وزارة الأوقاف أصدرت، في الرابع عشر من كانون الثاني 2025، قراراً يقضي بتشكيل ‏مجلس علمي لشؤون القرآن الكريم، برئاسة الشيخ كريم راجح، وعضوية 19 من العلماء ‏والمتخصصين في علوم القرآن والقراءات.‏

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