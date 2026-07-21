وزارة الأوقاف تعتمد الدليل العلمي لتصديق الإجازات القرآنية

دمشق-سانا
اعتمد المجلس العلمي لشؤون القرآن الكريم في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، الدليل العلمي لتصديق الإجازات القرآنية، بما يسهم في ضبط معايير الإقراء، وتوحيد مرجعياته العلمية.
وبينت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن المجلس اطلع خلال الاجتماع، الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، على سير عمل اللجنة العلمية لمصحف المكفوفين، كما بحث عدداً من القضايا والاستشارات القرآنية التخصصية، في إطار رؤية علمية تهدف إلى تطوير منظومة العمل القرآني، وترسيخ المرجعية العلمية للإقراء، وتعزيز ريادة سوريا في خدمة القرآن الكريم.
وأكد وزير الأوقاف أهمية إبراز الوجه القرآني المشرق لبلاد الشام، وترسيخ إرثها العلمي العريق في العناية بكتاب الله، مشدداً على الدور المحوري للمجلس العلمي في الارتقاء بمسيرة الإقراء، وتأهيل الكفاءات، وتعزيز العمل القرآني التخصصي.
وكانت وزارة الأوقاف أصدرت، في الرابع عشر من كانون الثاني 2025، قراراً يقضي بتشكيل مجلس علمي لشؤون القرآن الكريم، برئاسة الشيخ كريم راجح، وعضوية 19 من العلماء والمتخصصين في علوم القرآن والقراءات.