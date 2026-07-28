الطوارئ تجدد تحذيرها من موجة حر يوم غد وتدعو لاتباع إرشادات السلامة

دمشق-سانا

جددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرها من تأثر البلاد بموجة حر ضعيفة إلى متوسطة تبدأ يوم غد الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل، نتيجة كتلة هوائية حارة، داعية المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلامة والوقاية للحد من المخاطر الصحية والبيئية.



ودعت الوزارة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء عبر قناتها على التلغرام المواطنين، إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال أوقات الذروة من الساعة 11.00 صباحاً حتى الساعة 5.00 مساءً، وشرب كميات وفيرة من المياه، والتقليل من المشروبات التي تحوي الكافيين والمشروبات الغازية ومن تناول الأطعمة الدسمة، مشددة على ضرورة التأكد من سلامة الأطعمة التي تفسد بشكل سريع ومن مصادرها والابتعاد عن الأغذية المكشوفة.

الامتناع عن إشعال النيران في الحقول

وأشارت الوزارة إلى ضرورة الامتناع عن إشعال النيران في الحقول الزراعية والمناطق الحراجية والغابات وقرب الخيم، وعن ترك المواد القابلة للاشتعال تحت أشعة الشمس المباشرة، وعن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وقرب الأعشاب اليابسة وفي المناطق الحراجية ومناطق الغابات.

ودعت إلى التأكد من التوصيلات الكهربائية خاصة منظومات الطاقة الشمسية، والحذر من الأفاعي والعقارب في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وتجنب التنقل والسفر الطويل بين المناطق خلال أوقات الذروة، مع ضرورة وجود أسطوانة إطفاء حريق صالحة للاستعمال وسهولة الوصول لها في السيارات.

الامتناع عن السباحة في الأماكن غير المخصصة

كما نبهت إلى عدم ترك أشخاص، حيوانات أليفة، أطعمة، مواد قابلة للاشتعال في السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس، والتي تؤدي إلى أضرار كبيرة، والامتناع عن السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك (السدود والبحيرات وأقنية الري والأنهار جميعها خطرة وغير مخصصة للسباحة)، داعية إلى وجود معدات الأمن والسلامة (طوق نجاة- حبل مساعد) أثناء السباحة في الأماكن المخصصة.

وأشارت إلى أهمية وضع أوعية ماء نظيفة على الشرفات وفي الأماكن التي ترتادها الحيوانات البرية كالطيور والقطط لتجنب نفوقها، إضافة لعدم طردها من الظل.

ويأتي هذا التحذير، ضمن الجهود المستمرة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في نشر التوعية بين جميع المواطنين لتعزيز السلامة العامة للحد من المخاطر الصحية المحتملة، وضمان حماية الأفراد.

وشهدت البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ارتفاعاً متزايداً في درجات الحرارة، حيث أصبحت أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات في المناطق الداخلية والجزيرة والشرقية، دون وصولها إلى عتبات موجة حر صريحة.