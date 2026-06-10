معاون وزير الأشغال يتفقد مشروعي جسر العريضة وجامعة طرطوس ويؤكد على تسريع الإنجاز

طرطوس-سانا

تفقد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية ماهر خلوف، اليوم الأربعاء، سير العمل في مشروعي تأهيل جسر معبر العريضة، وجامعة طرطوس في المحافظة، واطلع على مراحل التنفيذ الجارية.

وأوضح خلوف، خلال جولته، أن أعمال المشروع مستمرة، وتشمل التحضيرات الفنية للحفر وصب الأوتاد البيتونية المسلحة، وتنفيذ أعمال التسليح، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 30 بالمئة، متوقعاً استكمال الأعمال ووضع جسر مغبر العريضة في الخدمة مطلع شهر أيلول القادم.

وأكد خلوف على التقيد بالبرامج الزمنية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتكثيف الجهود لضمان إنجاز أعمال التنفيذ في مشروع جامعة طرطوس ضمن المدد المحددة، وبما يحقق متطلبات الجودة والسلامة الإنشائية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان الرامية إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز قطاع الخدمات في محافظة طرطوس، بما يدعم مسارات التنمية العمرانية، ويواكب متطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.