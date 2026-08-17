الكويت تدين تعنّت إسرائيل ورفضها استكمال خطة إنهاء الحرب في الاحتلال الإسرائيلي‏

الكويت-سانا

أدانت الكويت رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي خارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك رفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكّدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة إكس أمس الأحد، “أنّ هذه المواقف تشكل رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم، بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من قطر، و مصر، وتركيا، والولايات المتحدة ومجلس السلام، وكل الأطراف المعنية”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما.

وشدّدت على أن التنفيذ الكامل والفوري للخطة يُسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وضمان الأمن والاستقرار للجميع هناك، كما يمهّد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في17 كانون الثاني الماضي تشكيل “مجلس للسلام” في قطاع غزة، ‏وذلك بعد أيام من إعلان المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن إطلاق ‏المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن قطاع غزة، والمكونة من 20 نقطة، بينها إنشاء إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في ‏غزة.‏

وفي 21 من الشهر ذاته أعلن وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك، قبول الدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي، للانضمام إلى مجلس السلام ، وهي ‏السعودية، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وقطر، والإمارات.