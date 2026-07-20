وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق

photo 2026 07 20 15 34 20 وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

وضع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري اليوم الإثنين، حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي في ريف دمشق، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب ووجهاء المنطقة، في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التعليمية الشرعية.

ويُقام المجمع على مساحة تبلغ 3500 متر مربع، ويضم ثانويتين للإناث والذكور بطاقة استيعابية تتجاوز 900 طالب وطالبة، إضافة إلى مسجد يتسع لنحو 400 مصلٍ، ومرافق خدمية، وقاعات محاضرات، ومكتبة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال ثلاث سنوات.

2M0A0582 وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق

وأكد الوزير شكري أن بناء الإنسان يمثل جوهر الحضارة وأسمى صور العمران، مشيراً إلى أن المجمع يأتي استكمالاً لمسيرة التحرير، بإعمار ما هُدم، وتربية جيل يسهم في بناء الدولة.

رفاعة عبد الفتاح وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق

بدوره، أوضح مدير أوقاف ريف دمشق رفاعة عبد الفتاح، في تصريح لمراسل سانا، أن المجمع يُنفذ بإشراف الوزارة والمديرية، وبمساهمات وتبرعات من أهالي المنطقة، مشيراً إلى أنه ثاني مجمع شرعي تعليمي يُطلق بعد مجمع “السلام” التعليمي في حرستا الذي وُضع حجر أساسه العام الماضي.

photo 2026 07 20 15 29 05 وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق

من جهته، قال عضو مجلس إدارة المشروع ماهر الرفاعي: إن المجمع يهدف إلى إعداد جيل يجمع بين العلم والقيم والأخلاق، ويكون قادراً على الإسهام في بناء الوطن.

2M0A0419 scaled وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق
2M0A0478 1 scaled وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق
2M0A0511 scaled وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق
2M0A0542 scaled وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق
2M0A0561 scaled وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق
2M0A0601 scaled وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق
2M0A0702 scaled وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق
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