وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

وضع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري اليوم الإثنين، حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي في ريف دمشق، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب ووجهاء المنطقة، في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التعليمية الشرعية.

ويُقام المجمع على مساحة تبلغ 3500 متر مربع، ويضم ثانويتين للإناث والذكور بطاقة استيعابية تتجاوز 900 طالب وطالبة، إضافة إلى مسجد يتسع لنحو 400 مصلٍ، ومرافق خدمية، وقاعات محاضرات، ومكتبة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال ثلاث سنوات.

وأكد الوزير شكري أن بناء الإنسان يمثل جوهر الحضارة وأسمى صور العمران، مشيراً إلى أن المجمع يأتي استكمالاً لمسيرة التحرير، بإعمار ما هُدم، وتربية جيل يسهم في بناء الدولة.

بدوره، أوضح مدير أوقاف ريف دمشق رفاعة عبد الفتاح، في تصريح لمراسل سانا، أن المجمع يُنفذ بإشراف الوزارة والمديرية، وبمساهمات وتبرعات من أهالي المنطقة، مشيراً إلى أنه ثاني مجمع شرعي تعليمي يُطلق بعد مجمع “السلام” التعليمي في حرستا الذي وُضع حجر أساسه العام الماضي.