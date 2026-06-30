الأندوف تستمع إلى إفادات مواطنين من قرية عابدين حول الاعتداءات الإسرائيلية

درعا-سانا

أجرى وفد من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل “أندوف” اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية في قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي، واستمع إلى إفادات عدد من المواطنين بشأن الاعتداءات الإسرائيلية والتطورات الأخيرة في المنطقة.

وذكر مراسل سانا في درعا، أن أعضاء الوفد استفسروا من الأهالي عن توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، والقصف الذي تعرضت له قرية عابدين، وما رافقها من حالة خوف وهلع عاشها المواطنون خلال اليومين الماضيين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أمس قرية عابدين ومحيطها بريف درعا الغربي بقذائف المدفعية ورشاشات الطيران المروحي، وسط حالة نزوح محدودة للمواطنين إلى البلدات والقرى المحيطة.