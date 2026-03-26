السورية للمخابز تبدأ تأهيل مخبز معرة مصرين بريف إدلب بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي

إدلب-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للمخابز في محافظة إدلب بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي “WFP” أعمال إعادة تأهيل المخبز الآلي في مدينة معرة مصرين في ريف المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخبز وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأوضح مدير المؤسسة محمد الصيادي في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن أعمال التأهيل تتضمن تنفيذ صيانة وتجهيز شاملة للمخبز، بهدف رفع كفاءته التشغيلية، متوقعاً أن يدعم خطّي إنتاج بطاقة تصل إلى نحو 16 طناً يومياً من مادة الطحين، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويضمن استمرارية التزويد.

ولفت الصيادي إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم استقرار توافر مادة الخبز وتحسين جودتها، بما يسهم في تلبية احتياجات الأهالي في معرة مصرين والمناطق المجاورة.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تنفيذ برامج تطوير وتأهيل للمخابز العامة بالتعاون مع جهات وطنية ودولية، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وضمان استمرارية إنتاج مادة الخبز وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.